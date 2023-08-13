Джокович может обойти Алькараса в рейтинге по итогам Цинциннати

может потерять первую строчку рейтинга по итогам «Мастерса» в Цинциннати.

После «Мастерса» в Торонто он будет обходить на 600 очков. Но испанцу предстоит защищать 180, а сербу – ничего. Так что разница составит 420.

Таким образом, Джокович его обойдет, если выиграет титул, а Алькарас не выйдет в финал.

Если Джокович проиграет в финале, то Алькарас должен уступить раньше 1/4, чтобы серб стал №1. Если он проиграет в четвертьфинале, у них будет одинаковое количество очков. Но по правилам , испанец останется первым, потому что выиграл больше очков на «Больших шлемах», итоговом и «Мастерсах».

Если серб не дойдет до финала, то Алькарас точно останется №1.

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