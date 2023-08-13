Джокович может обойти Алькараса в рейтинге по итогам Цинциннати

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас может потерять первую строчку рейтинга по итогам «Мастерса» в Цинциннати.

После «Мастерса» в Торонто он будет обходить Новака Джоковича на 600 очков. Но испанцу предстоит защищать 180, а сербу – ничего. Так что разница составит 420.

Таким образом, Джокович его обойдет, если выиграет титул, а Алькарас не выйдет в финал.

Если Джокович проиграет в финале, то Алькарас должен уступить раньше 1/4, чтобы серб стал №1. Если он проиграет в четвертьфинале, у них будет одинаковое количество очков. Но по правилам ATP, испанец останется первым, потому что выиграл больше очков на «Больших шлемах», итоговом и «Мастерсах».

Если серб не дойдет до финала, то Алькарас точно останется №1. 

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18 комментариев

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Sincere
После ЮСО гораздо реальнее шансы - там же Алькарасу защищать 2000, а Джоку - 0 ))
+10
-1
+9
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dedpihto59
🤞‼️за Новака
+7
-1
+6
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gerr_max
Ответ Sincere
После ЮСО гораздо реальнее шансы - там же Алькарасу защищать 2000, а Джоку - 0 ))
Там даже если Карлос защитит титул, то Новак может первым стать
+3
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+3
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Nikolay Stavrogin
Тут бы пару кругов пройти уже счастье.
Во 2м круге полуфиналист Торонто, в 3м финалист или победитель, в четвертьфинале финалист или победитель, в полуфинале любимые руне медведев.
А у Алькараса...
Такое ощущение, что вад сетку составлял
+2
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+2
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S.Graf
В принципе, последним предложением можно и ограничиться.
Сильно (и даже очень сильно) сомневаюсь, что Новак ставит какие-то серьёзные цели на этом "маленьком хардовом РГ" (лично для него)
И ещё больше сомневаюсь, что его волнует рейтинг.
+3
-2
+1
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arseny572
Нужно форму наиграть, пока
+1
0
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Ничего Смешного
Всегда болел за Надаля, какие же у них с Новаком зарубы были в 12-13-14 году… Надаль видимо уже всё, но Новак намного интереснее Алькараса
+2
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Верховенский1990
Ответ Stas Salesov
Зачем доигрывающему карьеру Новаче борьба за первую строчку? Поиграет до АО, попробует зацепиться за финал, ну а если не пойдет, то будет уже думать о пенсии, чтоб совсем бесславно не закончить
Доигрывающий карьеру Джокович в этом году выиграл АО, РГ и 5 сетов играл в финале Уимблдона. Вот когда будет в первых кругах ТБШ проигрывать всяким Макдональдсам, тогда и будете его отправлять на пенсию
+2
-1
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Евгений Фабиянчук
вамосы уже напряглись)
+3
-3
0
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sedric
Ну Алькарас до 1.4 не дойдет только если ДжонниБой на быстром домашнем харде отпадаванит как в лучшие годы.
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SN78
Думаю очки рейтинга Новака и его фанов уже мало волнуют . Важны победы в туре и ТБШ, все остальное вторично
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Иван Дичковский
Ответ sedric
Ну Алькарас до 1.4 не дойдет только если ДжонниБой на быстром домашнем харде отпадаванит как в лучшие годы.
Дружище, лично я больше опасаюсь не Джона, а квалифайера которым может быть Артур Филс например, Джон ничего не сделает, на Уимблдоне Джон в 1 круге не сиог чистого грунтовика Муньяра обыграть.
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sedric
Ответ Иван Дичковский
Дружище, лично я больше опасаюсь не Джона, а квалифайера которым может быть Артур Филс например, Джон ничего не сделает, на Уимблдоне Джон в 1 круге не сиог чистого грунтовика Муньяра обыграть.
Филс да, опасный парень.
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sedric
Ответ Nikolay Stavrogin
Тут бы пару кругов пройти уже счастье. Во 2м круге полуфиналист Торонто, в 3м финалист или победитель, в четвертьфинале финалист или победитель, в полуфинале любимые руне медведев. А у Алькараса... Такое ощущение, что вад сетку составлял
Гарантирую тебе, что ни полуфиналист, ни финалист даже не дойдут до Новака. Очень сложно перестроиться с медленного харда и тяжелых мячей сразу на очень быстрый. До 1.4. он точно должен доходить. И Алькарас тоже должен по его сетке, только если Изнер не готовит что-то страшное)
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Nikolay Stavrogin
Ответ sedric
Гарантирую тебе, что ни полуфиналист, ни финалист даже не дойдут до Новака. Очень сложно перестроиться с медленного харда и тяжелых мячей сразу на очень быстрый. До 1.4. он точно должен доходить. И Алькарас тоже должен по его сетке, только если Изнер не готовит что-то страшное)
У меня сомнения только насчёт де минора.
Но там вместо него либо Норри, либо Монфис на кураже, что не особо приятнее)
Синнер универсал, к матчу с Фрицем уже будет в порядке. А Фокине только одного грунтовика пройти и всё)
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sedric
Ответ Nikolay Stavrogin
У меня сомнения только насчёт де минора. Но там вместо него либо Норри, либо Монфис на кураже, что не особо приятнее) Синнер универсал, к матчу с Фрицем уже будет в порядке. А Фокине только одного грунтовика пройти и всё)
Я про Синнера не говорю. Он у Новака в 1.4 стоит. Собственно там Джоковичу и играть с ним или Фритцем. Фокина может заанфорситься и проиграть кому угодно. Он на траве Паше Котову проигрывал) Этчеверри хоть и грунтовик, но парень цепкий. Ему может и проиграть.
А про Монфиса даже говорить нечего, зная его личку с Джоковичем)
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