Джокович может обойти Алькараса в рейтинге по итогам Цинциннати
Карлос Алькарас может потерять первую строчку рейтинга по итогам «Мастерса» в Цинциннати.
После «Мастерса» в Торонто он будет обходить Новака Джоковича на 600 очков. Но испанцу предстоит защищать 180, а сербу – ничего. Так что разница составит 420.
Таким образом, Джокович его обойдет, если выиграет титул, а Алькарас не выйдет в финал.
Если Джокович проиграет в финале, то Алькарас должен уступить раньше 1/4, чтобы серб стал №1. Если он проиграет в четвертьфинале, у них будет одинаковое количество очков. Но по правилам ATP, испанец останется первым, потому что выиграл больше очков на «Больших шлемах», итоговом и «Мастерсах».
Если серб не дойдет до финала, то Алькарас точно останется №1.
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Во 2м круге полуфиналист Торонто, в 3м финалист или победитель, в четвертьфинале финалист или победитель, в полуфинале любимые руне медведев.
А у Алькараса...
Такое ощущение, что вад сетку составлял
Сильно (и даже очень сильно) сомневаюсь, что Новак ставит какие-то серьёзные цели на этом "маленьком хардовом РГ" (лично для него)
И ещё больше сомневаюсь, что его волнует рейтинг.
Но там вместо него либо Норри, либо Монфис на кураже, что не особо приятнее)
Синнер универсал, к матчу с Фрицем уже будет в порядке. А Фокине только одного грунтовика пройти и всё)
А про Монфиса даже говорить нечего, зная его личку с Джоковичем)