Лоренцо Музетти: «Алькарас – теннисный царь Мидас: все, к чему он прикасается, превращается в золото»

Лоренцо Музетти оценил уровень Карлоса Алькараса.

Счет в личных встречах итальянца с испанцем на уровне ATP – 1:1.

«Сегодня он ориентир, соперник, которого нужно обыгрывать. Он теннисный царь Мидас: все, к чему он прикасается, превращается в золото. Он и друг, и источник вдохновения, победить его – это не только повод для гордости, но и дополнительная мотивация сделать это снова.

Ему всего 20 лет, но по зрелости он напоминает Джоковича и доказал это на «Уимблдоне». Разница в том, что Новак сыграл сотни крупных финалов, а Карлос – гораздо меньше. Но он так быстро многого добился, что, кажется, не чувствует давления. Конечно, его игра впечатляет, но меня больше поражают стабильность и спокойствие, с которыми он проводит целый сезон».

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