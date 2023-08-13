Даниил Медведев: «Против Алькараса нужно чуть больше рисковать, а против других – не уверен»

Даниил Медведев рассказал, готовится ли отдельно к матчам с Карлосом Алькарасом.

«Это всегда баланс. Я теперь на каждой тренировке могут думать, что Карлос с другой стороны, что делать?

Но чтобы дойти до Карлоса, нужно дойти до полуфинала или финала, обыграть других соперников. И я не уверен, что с ними буду играть так же, как с Карлосом.

Против Карлоса нужно чуть больше рисковать, а против других – не уверен. Не должно быть, что ты готовишься только к Карлосу, потом проигрываешь в первом круге и думаешь: «Зато я был готов к Карлосу!»

Когда он играет, и мы сидим в ресторане, смотрим, мы не обсуждаем: «Ты это видел?» Мы скорее как болельщики, смотрим, что происходит. Например, Томми Пол не первый раз создал Карлосу проблемы, так что было интересно посмотреть, что он делает».

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