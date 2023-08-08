Монфис о скором завершении карьеры: «Команда и жена хотят, чтобы я продолжал играть. Но, когда я провожу время дома с дочерью, я понимаю, что уже все»

Гаэль Монфис рассказал, понравилось ли ему быть дома с дочкой, когда он не выступал в туре.

– Было слишком хорошо. И, если честно, это тяжело, потому что было слишком хорошо. Это следующая глава. Она уже близко.

Моя команда, моя жена [Элина Свитолина], все хотят, чтобы я продолжал играть. Но, если честно, когда я провожу время дома с дочерью, я понимаю, что уже все. Если честно, уже все. Я занимаюсь этим уже 20 лет, так что для меня это конец.

Моя жена еще молода. Она может соревноваться еще много лет. Поэтому я сказал ей, что сейчас я совсем на другом этапе. Я люблю теннис, и это мотивирует меня тренироваться, а потом куда-то ехать. Но, если честно, дома тоже здорово.

Как я говорил в прошлом году, раньше все было немного иначе. Я был 15-м в мире. Мне не нужно было так много соревноваться, чтобы просто сохранить рейтинг. Теперь, если я хочу вернуться, мне нужно играть каждую неделю.

Хочу ли я это делать? Не уверен, но посмотрим. Время покажет. Но дома хорошо.

– Где вы живете?

– Большую часть времени мы живем... В основном я живу в Женеве, но еще какое-то время мы проводим в Монте-Карло.

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