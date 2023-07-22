Монфис о возвращении Свитолиной в тур: «Горжусь женой. Я был поражен ее силой и умением переломить ход некоторых матчей»

Гаэль Монфис прокомментировал возвращение Элины Свитолиной в тур.

Она выиграла титул в Страсбурге и дошла до полуфинала «Уимблдона».

«Если честно, просто горжусь женой. Сколько труда она вложила, чтобы быть на этом уровне. Какая у нее дисциплина. Я был поражен ее силой, умением переломить ход некоторых матчей и вернуться к следующему – я был горд и вдохновлен. Именно поэтому ощущения чемпионские».

Также француз рассказал, как дела у их дочери Скай.

«У нее все хорошо, она очень быстро растет. Ты дома, но проводить время с ребенком – это привилегия. Этого времени не бывает слишком много. Впереди у меня несколько недель без нее, и будет тяжело, но через несколько недель у нас будет еще время.

У меня был потрясающий месяц, я смотрел, как жена добивается фантастических результатов и проводил время с дочерью, поэтому я полон энергии и очень хочу добиться хороших результатов».

В эти выходные Монфис участвует в выставочном турнире UTS в Лос-Анджелесе.

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