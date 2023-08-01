Монфис планирует завершить карьеру в 2024-м: «Возможно, это один из моих последних турниров в США»

Теги Гаэль Монфис ATP Элина Свитолина Citi Open Теннис

Экс-шестая ракетка мира Гаэль Монфис рассказал о планах на завершение карьеры.

На этой неделе француз выступает на турнире в Вашингтоне, где уже вышел во второй круг.

«Мне кажется, Элина будет играть гораздо дольше меня. Возможно, это один из моих последних турниров в США. Может, я закончу в следующем году, мы пока не знаем. Но это точно будет скоро.

Хотя, возможно, я вернусь сюда уже вместе с ребенком, чтобы поддержать Элину. Так что вы меня еще увидите», – сказал Монфис.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий