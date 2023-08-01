Монфис планирует завершить карьеру в 2024-м: «Возможно, это один из моих последних турниров в США»

Экс-шестая ракетка мира Гаэль Монфис рассказал о планах на завершение карьеры.

На этой неделе француз выступает на турнире в Вашингтоне, где уже вышел во второй круг.

«Мне кажется, Элина будет играть гораздо дольше меня. Возможно, это один из моих последних турниров в США. Может, я закончу в следующем году, мы пока не знаем. Но это точно будет скоро.

Хотя, возможно, я вернусь сюда уже вместе с ребенком, чтобы поддержать Элину. Так что вы меня еще увидите», – сказал Монфис.

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