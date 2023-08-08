Медведев о начале американской серии: «Люблю играть на харде. На нем мое тело чувствует себя лучше всего»

Теги ATP National Bank Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на «Мастерсе» в Торонто.

«Мне нравится играть на харде, я много раз хорошо выступал на турнирах американской серии. Но есть небольшое давление, потому что я хочу хорошо здесь сыграть. Так что мне нужно будет с этим справиться. 

Это потрясающе, я люблю этот турнир. У меня остались приятные воспоминания от дебюта здесь пять лет назад. Я уступил Звереву, но прошел квалификацию и обыграл Феликса. Это был сумасшедший матч, так что воспоминания очень хорошие.

На самом деле в этом году я впервые останавливаюсь в самом городе. В предыдущие два раза я жил в пригороде. Так что я играл и побеждал в Торонто, но не знал, как выглядит город. Теперь знаю, и он мне понравился. Наслаждаюсь временем, которое провожу здесь и, конечно, готовлюсь к первому матчу.

Я очень рад, что наступила эта часть сезона. Мы будем играть на моем любимом покрытии, где я чувствую себя лучше всего. Хард хорошо подходит моей игре, это чувствуется даже на тренировках. Но даже это ничего не значит, ты все равно можешь проиграть. В каком-то смысле проиграть легко – так много ребят хотят побеждать.

Но я люблю играть на харде. На нем мое тело чувствует себя лучше всего. Это очень важно. Например, на грунте или траве у меня больше проблем с телом, чем на харде, потому что я могу не совсем правильно выполнять какие-то удары. На твердом покрытии я чувствую себя очень плавно. Я правда очень рад. Посмотрим, как все сложится». 

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