Возняцки о возвращении: «Мне нечего терять. Я люблю спорт и чувствую, что еще многое могу ему дать»

Каролин Возняцки поделилась ожиданиями от возвращения на корт в Монреале.

«В плане тенниса я чувствую, что отлично справляюсь на тренировках и все будет хорошо, когда я начну играть. Поэтому я не напрягаюсь и не беспокоюсь. Просто хочу провести как можно больше матчей. Чем больше их будет, тем лучше я буду играть. Надеюсь, я выйду на пик формы к US Open.

На самом деле после такого долгого отсутствия никакие тренировки не заменят официальных матчей.

Я здесь. Мне нечего терять. Я уже так многого добилась в карьере и в основном достигла своих целей. Но я здесь, потому что люблю соревноваться. Я люблю спорт и чувствую, что еще многое могу ему дать. И делать это вместе с семьей намного приятнее».

Символ тенниса конца нулевых Возняцки возвращается в тур. Сейчас у нее двое детей – но семья разрешила играть

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