Возняцки о возвращении: «Мне нечего терять. Я люблю спорт и чувствую, что еще многое могу ему дать»

Теги WTA Каролин Возняцки National Bank Open Теннис

Каролин Возняцки поделилась ожиданиями от возвращения на корт в Монреале.

«В плане тенниса я чувствую, что отлично справляюсь на тренировках и все будет хорошо, когда я начну играть. Поэтому я не напрягаюсь и не беспокоюсь. Просто хочу провести как можно больше матчей. Чем больше их будет, тем лучше я буду играть. Надеюсь, я выйду на пик формы к US Open.

На самом деле после такого долгого отсутствия никакие тренировки не заменят официальных матчей.

Я здесь. Мне нечего терять. Я уже так многого добилась в карьере и в основном достигла своих целей. Но я здесь, потому что люблю соревноваться. Я люблю спорт и чувствую, что еще многое могу ему дать. И делать это вместе с семьей намного приятнее».

Символ тенниса конца нулевых Возняцки возвращается в тур. Сейчас у нее двое детей – но семья разрешила играть

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жги мать 🌞
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Да, это будет интересно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий