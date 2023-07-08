Руне о возвращении Возняцки: «Я очень рад. Видел ее на «Ролан Гаррос», и она была в очень хорошей форме»

Хольгер Руне отреагировал на возвращение Каролин Возняцки.

На прошлой неделе датчанка объявила о возобновлении карьеры и предположила, что может сыграть с Руне микст на Олимпиаде.

«Это так здорово. Я так обрадовался, когда она об этом сказала. Может получиться очень весело. Я очень рад, что она возвращается. Я видел ее на «Ролан Гаррос», и она была в очень хорошей форме. Не знаю, я задумался и сказал маме: «Она просто в такой хорошей форме или у нее есть какие-то планы?» Оказалось, что есть, и это очень здорово. Я очень за нее рад».

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