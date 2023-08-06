Клейстерс о Возняцки: «Она возвращается, чтобы выигрывать»

Ким Клейстерс прокомментировала возвращение Каролин Возняцки в тур.

В Монреале датчанка проведет первый турнир после рождения двух детей.

«Я немного вспомнила себя. Очень рада снова видеть ее в туре. Я играла с ней на ветеранском «Ролан Гаррос», и было очевидно, что она на другом уровне по сравнению с нами.

Это отличная история. Мне не терпится посмотреть ее матчи и за нее поболеть.

По характеру она чемпионка и хочет побеждать. Она вернулась не просто поиграть, потому что этим она могла и в ветеранском туре заниматься. Она возвращается, чтобы выигрывать.

Она в отличной форме, очень быстрая, отлично защищается и может создать проблемы силовым теннисисткам, которые не так стабильны. Очень-очень большие проблемы».

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