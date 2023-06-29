Возняцки о возвращении в тур: «У меня еще есть цели, которых я хотела бы добиться»

Теги WTA Каролин Возняцки National Bank Open Теннис

Каролин Возняцки, завершившая карьеру в 2020 году, прокомментировала возвращение в тур.

Она возобновит карьеру на турнире в Монреале, который стартует 7 августа.

«За последние три года вне игры я смогла наверстать упущенное время с семьей, стала мамой двоих прекрасных детей, за которых я невероятно благодарна. Но у меня еще есть цели, которых я хотела бы добиться.

Я хочу показать своим детям, что можно идти за мечтой, несмотря на возраст и статус. Мы всей семьей решили, что настало это время. Я возвращаюсь в теннис и очень этого жду!» – написала Возняцки в твиттере.

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2 комментария

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avcgloronalduMU
к ней будет внимание, спонсоры будут довольны
она недавно играла выставочные матчи против легенд - клистерс, Моресмо и физическую форму ей надо набирать
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