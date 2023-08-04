Пегула перед матчем со Свитолиной: «Будет тяжело. А мы еще и одеты одинаково»

Теги WTA Элина Свитолина Citi Open Джессика Пегула Теннис

Джессика Пегула поделилась ожиданиями от 1/4 финала в Вашингтоне против Элины Свитолиной.

«То, что она делает, вернувшись после рождения ребенка, и с учетом того, что сейчас происходит в ее стране, просто невероятно. Мне кажется, она вернулась с каким-то новым настроем. Будет тяжело. А мы еще и одеты одинаково», – сказала Пегула в интервью на корте.

У Пегулы и Свитолиной общий технический спонсор – adidas.

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