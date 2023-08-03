Энди Маррей: «Я похож на Джоковича тем, что он играет лучше всего, когда проявляет эмоции»

Энди Маррей рассказал об эмоциях, которые испытывает на корте.

«Я пытаюсь найти правильный баланс. У меня были матчи – не так много, – во время которых я ничего не говорил. Часто мои тренеры или команда спрашивали, например: «Что с тобой сегодня? На корте ты выглядел слишком равнодушным». Я не показываю максимум, если ничего не говорю и никак реагирую на розыгрыши, неважно, положительно или отрицательно.

Я похож на Новака [Джоковича] тем, что, на мой взгляд, он играет лучше всего, когда проявляет эмоции. Неважно, положительные или отрицательные, но он их выплескивает. Со мной происходит то же самое, но мне нужно быть внимательным, чтобы не вести себя слишком равнодушно и не растрачивать слишком много энергии на переживания или накачку после каждого розыгрыша. Вот тогда эмоции могут превратиться в проблему.

После матчей я не злюсь. Я расстраиваюсь, анализирую ситуацию и довольно суров к себе. Наверное, мне бы хотелось, чтобы я был помягче к себе на протяжении карьеры, потому что у нас тяжелый вид спорта. Нам нелегко».

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