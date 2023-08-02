Джокович призвал игроков вступать в созданную им организацию: «Поддерживая PTPA, вы поддерживаете себя. Вы поддерживаете свое будущее»

Новак Джокович рассказал, почему игроки должны вступать в профсоюз PTPA.

Это организация, которую они с Вашеком Поспишилом создали для защиты прав теннисистов. Сейчас PTPA выступила видео с выступлением Джоковича, которое называется «Почему сейчас пришло время для PTPA».

«Мы уже давно для этого созрели. И с точки зрения организации и структуры сейчас самое время вступать в PTPA.

У нас отличная команда, нас становится все больше, мы продолжаем улучшать структуру и управление. Мы хотим показать, что мы легитимны и никуда не уйдем. В первую очередь мы хотим показать это игрокам, но и в целом всей теннисной экосистеме.

Мы будем развиваться, расти и будем бороться за право игроков на большее влияние в процессе принятия любых решений. И это касается как мужчин, так и женщин.

Я сам игрок и понимаю, что переживают игроки. Я профессионально выступаю уже 20 лет, был в Совете игроков, был его президентом, так что прекрасно понимаю, как все работает, как все устроено. И я считаю, что было необходимо создать организацию, которая на 100% будет представлять только игроков. Теперь она появилась.

Разные поколения игроков стремились к этому больше 20 лет, и по разным причинам у них не получалось. Но у нас получилось, и я прошу всех игроков это понять.

Больше всего игроков беспокоит то, что они вступят в PTPA и потом у них будут юридические проблемы с ATP и WTA. Но это не так, и мы уже донесли это до игроков и руководства туров.

Молодое поколение особенно не хочет рисковать. Они думают, что хотят быть консервативными и просто играть матчи. Не хотят потерять то, что уже заработали, что уже заимели. И я их понимаю и не сужу. Но поддерживая PTPA, вы поддерживаете себя. Вы поддерживаете свое будущее».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе