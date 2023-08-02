Маррей о финале «Уимблдона»: «Я многое узнал – в том числе то, что хотел бы сам делать в прошлом»
Энди Маррей прокомментировал то, что с трибун смотрел финал «Уимблдона».
В нем Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Новака Джоковича.
– Я многое узнал – в том числе то, что хотел бы сам делать в прошлом. Последние пару сетов игра была прекрасной. Условия в тот день были очень сложными, ветрено, и начало получилось не очень чистым. Но чем дольше шел матч, тем лучше они оба играли.
И было видно, что Алькарас учится по ходу матча.
– Вы сказали, что вы многое узнали. Что именно?
– Я в итоге даже видео снимал – каждого по отдельности, сосредотачивался на одной стороне сетки. Смотрел, какую позицию они занимают на приеме, как двигаются между ударами.
И еще я отдельно смотрел моменты, когда Алькарас стремился играть агрессивно, как он к этому подходил.
Еще было интересно посмотреть на команды, на игроков и на их реакцию между розыгрышами. По телевизору они оба выглядят спокойными, но вживую видно напряжение, разочарование и так далее. И было интересно посмотреть, как они на это реагируют.
Хороший матч. Я рад, что остался и посмотрел – хотя изначально не планировал. Наверное, теперь я буду почаще так делать, смотреть матчи с трибун, а не по телевизору.
Алькарас станет таким же великим, как Надаль и Джокович? Что может ему помешать?
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