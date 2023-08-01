Мама Родиной опровергла, что ее дочь депортировали из Праги (GoTennis.ru)

Мама Евгении Родиной Оксана Мишукова опровергла, что ее дочь депортировали из Праги.

Родина сейчас отдыхает в Сочи и не собиралась ехать в Чехию, опасаясь недопуска в страну, сообщает GoTennis.ru со ссылкой на маму Родиной Оксану Мишукову. Еще одной причиной, по которой Родина решила не ехать, по словам Мишуковой, стала травма.

Тем не менее Мишукова подтвердила, что Родина находилась в заявке турнира в Праге. Именно с этим она связывает появившуюся информацию о депортации.

Напомним, 28 июня правительство Чехии приняло решение об отстранении российских спортсменов от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране.

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