WTA выпустила заявление о недопуске россиянок на турнир в Праге

WTA прокомментировала недопуск россиянок на турнир в Праге.

Накануне стало известно, что из Чехии депортировали российскую теннисистку. Месяц назад правительство Чехии приняло решение об отстранении российских спортсменов от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране.

«Игроки WTA, имеющие российское/белорусское гражданство, продолжают выступать в туре на нейтральной основе. Несмотря на нейтралитет, некоторым игрокам WTA чешские власти не дают возможности принять участие в турнире WTA 250, который должен пройти в Праге на следующей неделе.

Правила WTA гласят, что все игроки должны быть допущены к соревнованиям WTA исключительно на основании достижений, без какой-либо дискриминации. Мы продолжим следить за развитием ситуации, учитывая важные обстоятельства, связанные с этими сложными геополитическими вопросами».

Чехия не пустила российскую теннисистку на турнир WTA

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