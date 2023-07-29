WTA выпустила заявление о недопуске россиянок на турнир в Праге

Теги WTA J&T Banka Prague Open Теннис

WTA прокомментировала недопуск россиянок на турнир в Праге.

Накануне стало известно, что из Чехии депортировали российскую теннисистку. Месяц назад правительство Чехии приняло решение об отстранении российских спортсменов от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране.

«Игроки WTA, имеющие российское/белорусское гражданство, продолжают выступать в туре на нейтральной основе. Несмотря на нейтралитет, некоторым игрокам WTA чешские власти не дают возможности принять участие в турнире WTA 250, который должен пройти в Праге на следующей неделе.

Правила WTA гласят, что все игроки должны быть допущены к соревнованиям WTA исключительно на основании достижений, без какой-либо дискриминации. Мы продолжим следить за развитием ситуации, учитывая важные обстоятельства, связанные с этими сложными геополитическими вопросами».

Чехия не пустила российскую теннисистку на турнир WTA

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16 комментариев

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Доминик
Мы продолжаем следить, бла-бла-бла. Никаких четких решений по недопуску Звонаревой до сих пор нет, хотя ситуация там предельно ясна - дискриминация по паспорту. ВТА так и будет сопли жевать.
+14
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GeroyamSala
А какая ситуация то ? Чехия нарушает права отдельно взятых людей
+10
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+5
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Syndycate
Но русофобии нет, запомните, а то насмотрятся телевизоров своих там и кричат про русофобию
+7
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+5
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Евгений Фабиянчук
Ответ Stas Salesov
А с чем это может быть связано? Уже примерно полтора года как все вдруг стали русофобить 🤔
ну продырявили Украину, как будто что-то плохое лол
+4
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TennisForever
Вельшман ,вот сам и смотри,не надо нам их репортажей .
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Евгений Фабиянчук
"выразили обеспокоенность", ну понятно)
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Генадий Адамов
Ну не велика потеря, боятся, что наши их бабло выиграют, убирают сильных💪
+1
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0
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Serge Vendino
Ответ Доминик
Мы продолжаем следить, бла-бла-бла. Никаких четких решений по недопуску Звонаревой до сих пор нет, хотя ситуация там предельно ясна - дискриминация по паспорту. ВТА так и будет сопли жевать.
WTA - максимально слабая организация в принципе
+1
-1
0
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GeroyamSala
Ответ Serge Vendino
WTA - максимально слабая организация в принципе
Как и любая организация, которая должна защищать спортсменов, но плотно зависимая от МОК
+1
-1
0
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Serge Vendino
Ответ GeroyamSala
Как и любая организация, которая должна защищать спортсменов, но плотно зависимая от МОК
Нет, та же АТР гораздо лучше организована и большее влияние имеет
+1
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0
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<PECHENEG>
Ответ Stas Salesov
А с чем это может быть связано? Уже примерно полтора года как все вдруг стали русофобить 🤔
Действительно, могли бы сразу так делать, а не лицемерить
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Aryna Lapko
Ответ dimon 2.0
чехия утерла нос и бритам с их уимом, и продажной wta, и польше (которая грозила пальчиком но всех пустила на турнир в варшаве). на земле чехия хозяева - чехи. так и должно быть. остальные - в сад. красавцы
Ну да, теннисистку не пустили, зато семья производителя ракет спокойно продолжает жить в Чехии)
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