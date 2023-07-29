Павлюченкова отреагировала на недопуск россиянок на турнир в Праге: «Продолжаю готовиться на харде к американской серии»

Анастасия Павлюченкова отреагировала на то, что россиянок не допустили на турнир в Праге.

Она опубликовала скриншот заявления, сделанного WTA.

«Как вы видели в предыдущем посте, я не смогу принять участие в турнире в Праге на следующей неделе... Сейчас я продолжаю готовиться на харде к американской серии. Увидимся в Цинцинатти и на US Open», – написала Павлюченкова.

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