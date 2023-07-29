Павлюченкова отреагировала на недопуск россиянок на турнир в Праге: «Продолжаю готовиться на харде к американской серии»

Теги Анастасия Павлюченкова WTA J&T Banka Prague Open Теннис

Анастасия Павлюченкова отреагировала на то, что россиянок не допустили на турнир в Праге.

Она опубликовала скриншот заявления, сделанного WTA.

«Как вы видели в предыдущем посте, я не смогу принять участие в турнире в Праге на следующей неделе... Сейчас я продолжаю готовиться на харде к американской серии. Увидимся в Цинцинатти и на US Open», – написала Павлюченкова.

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5 комментариев

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Другая_
Да ну их этих чехов, лучше бы написали, что Корнеева в финал вышла 100-к.
+9
-2
+7
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Hardy
Ответ Другая_
Да ну их этих чехов, лучше бы написали, что Корнеева в финал вышла 100-к.
👍
+1
0
+1
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seimur
молодец Настя! в игнор этот подленький провокационный чешский (как и недавно польский) поступок! пусть идут лесом! 👍👏👏👏
+4
-4
0
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billy_pilgrim
Ответ Другая_
Да ну их этих чехов, лучше бы написали, что Корнеева в финал вышла 100-к.
Молодец, удачи!!
0
0
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