Российской теннисисткой, депортированной из Чехии, оказалась Евгения Родина (Sport.pl)

Теги WTA Евгения Родина J&T Banka Prague Open Теннис

Российской теннисисткой, задержанной в пражском аэропорту, оказалась Евгения Родина.

Как сообщает Sport.pl, россиянка была заявлена на турнир WTA 250, но была депортирована по прилете в аэропорт имени Вацлава Гавела.

28 июня правительство Чехии приняло решение об отстранении российских спортсменов от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране.

WTA выпустила заявление о недопуске россиянок на турнир в Праге

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2 комментария

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Виктор Морев
зря Чехия пошла по пути Польши !!
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