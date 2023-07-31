Российской теннисисткой, депортированной из Чехии, оказалась Евгения Родина (Sport.pl)

Российской теннисисткой, задержанной в пражском аэропорту, оказалась Евгения Родина.

Как сообщает Sport.pl, россиянка была заявлена на турнир WTA 250, но была депортирована по прилете в аэропорт имени Вацлава Гавела.

28 июня правительство Чехии приняло решение об отстранении российских спортсменов от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране.

WTA выпустила заявление о недопуске россиянок на турнир в Праге

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