Российской теннисисткой, депортированной из Чехии, оказалась Евгения Родина (Sport.pl)
Российской теннисисткой, задержанной в пражском аэропорту, оказалась Евгения Родина.
Как сообщает Sport.pl, россиянка была заявлена на турнир WTA 250, но была депортирована по прилете в аэропорт имени Вацлава Гавела.
28 июня правительство Чехии приняло решение об отстранении российских спортсменов от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране.
WTA выпустила заявление о недопуске россиянок на турнир в Праге
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