Чехия не пустила российскую теннисистку на турнир WTA

Из Чехии депортировали российскую теннисистку, приехавшую на турнир WTA 250 в Праге.

Соревнования в столице Чехии пройдут с 31 июля по 5 августа.

Российская теннисистка получила отказ во въезде в четверг в пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела. Спортсменка, чье имя не сообщается, уже покинула республику. На турнир, по словам его директора, не приедут также другие игроки из России и Беларуси.

«Она была первой участницей турнира, приехавшей в Чехию с российским паспортом. Сейчас она уже покинула страну. Мы с помощью WTA довели до сведения других теннисисток из России и Беларуси, что им запрещено приезжать на турнир.

Организаторы турнира полностью соблюдают предписания правительства. В такой ситуации мы не ожидаем участия какого-либо игрока с российским или белорусским паспортом», – заявил Мирослав Малы.

Добавим, что месяц назад правительство Чехии приняло решение об отстранении российских спортсменов от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране.

На прошлой неделе экс-вторую ракетку мира Веру Звонареву не пустили в Польшу на турнир в Варшаве. МВД страны заявило, что это сделано «по соображениям безопасности».

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