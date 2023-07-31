Вавринка заплакал после поражения в финале турнира в Умаге: «Я так люблю этот спорт»

Теги ATP Стэн Вавринка ATP Croatia Open Umag Алексей Попырин Теннис

Стэн Вавринка выступил с речью после поражения в финале турнира в Умаге.

Алексей Попырин победил 6:7(5), 6:3, 6:4. Швейцарец впервые с осени-2019 сыграл в финале уровня ATP. Последний титул Вавринка, которому сейчас 38, брал весной-2017, еще до операций на коленях.

«Я выиграл здесь титул много-много лет назад. Это приятные воспоминания, было так здорово вернуться. Хочу поблагодарить команду и мою девушку Сару. Со мной не всегда легко, но я очень благодарен за поддержку. Надеюсь, в следующий раз я смогу завоевать главный трофей.

Ребята, спасибо большое (зрителям). Знаю, очень глупо плакать, но я так люблю этот спорт, и вы делаете его особенным. Невероятная неделя, очень надеюсь, что смогу вернуться. Спасибо за поддержку всю эту неделю. Спасибо, что вы здесь. Надеюсь, увидимся в следующем году.

Также я хотел бы поздравить Алексея. Поздравляю всю твою команду. Вы проделали огромную работу. Ты молод и очень хорошо играешь. Ты заслужил победу. Продолжай расти. Продолжай бороться», – сказал Вавринка.

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1 комментарий

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Vale1
Красиво сказал)
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