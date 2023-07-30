Тиафу совместно с USTA запустил благотворительный фонд

Десятка ракетка мира Фрэнсис Тиафу совместно с образовательным фондом Ассоциации тенниса США (USTA Foundation) запустил благотворительный Frances Tiafoe Fund.

Новая организация будет предоставлять теннисные и образовательные услуги, а также финансовую поддержку в более чем 270 точках национальной юниорской теннисной системы США. Ожидается, что фонд Тиафу будет охватывать более 130 000 юниоров ежегодно. USTA и один из спонсоров полуфиналиста US Open выделит под гранты 250 000 долларов, сообщает Tennis.com.

Запуск фонда прошел неподалеку от Вашингтона в теннисном центра города Колледж Парк, штат Мэриленд, который в конце 1990-х строил отец Тиафу и где учился играть теннисист. 25-летний чемпион двух турниров сезона провел там детский мастер-класс.

«Я давно хотел это сделать, это всегда было для меня важно, – цитирует Тиафу Tennis.com. – Я люблю людей, люблю помогать людям. Я продукт этого места. Оно дало мне шанс – который иначе я бы не получил, – и смотрите, что у меня получилось. Я считаю, что больше людей должны получить такой шанс, особенно в этом районе и особенно из тех, кто выглядит как я. Все эти дети, кто приходит посмотреть на меня, – я хотел получить возможность сделать для них что-то существенное, а не просто дать автограф».

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