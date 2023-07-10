Тиафу о поражении от Димитрова: «Я в топ-10, но играл так, будто у меня нет очков ATP»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал поражение от Григора Димитрова в третьем круге «Уимблдона».

Он уступил 2:6, 3:6, 2:6.

«Он замедлил меня, используя резаные удары. Плохой день. Я правда не мог играть. Ужасная работа. Не знаю, почему так вышло.

Я в топ-10, но играл так, будто у меня нет очков ATP. Это больно, но я правда не знаю, что добавить. Я хочу выиграть «Большой шлем» – не для вас, не для прессы. Сегодня просто плохой матч.

Я очень подавлен и мне трудно понять, что произошло. Нужно время, чтобы все осознать. В теннисе у тебя должна быть короткая память. Я должен продолжать работать и двигаться дальше».

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