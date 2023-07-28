Вашингтон (ATP). Карацев может выйти на Тиафу, Бублик начнет матчем с Монфисом или квалифаером
Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе.
Тэйлор Фриц (1) и еще 15 сеяных начнут борьбу со второго круга. Американец сыграет с Максом Перселлом или квалифаером.
Фрэнсис Тиафу (2) встретится с Асланом Карацевым или квалифаером. На Александра Бублика (6) выйдут Гаэль Монфис (WC) или квалифаер.
Кеи Нисикори (WC) в первом круге поборется с Ллойдом Харрисом, Кевин Андерсон (WC) – c Джорданом Томпсоном.
Полностью сетка здесь.
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