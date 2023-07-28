Вашингтон (ATP). Карацев может выйти на Тиафу, Бублик начнет матчем с Монфисом или квалифаером

Теги Гаэль Монфис ATP Кеи Нисикори Кевин Андерсон Citi Open Аслан Карацев Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Александр Бублик Теннис

Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе.

Тэйлор Фриц (1) и еще 15 сеяных начнут борьбу со второго круга. Американец сыграет с Максом Перселлом или квалифаером.

Фрэнсис Тиафу (2) встретится с Асланом Карацевым или квалифаером. На Александра Бублика (6) выйдут Гаэль Монфис (WC) или квалифаер.

Кеи Нисикори (WC) в первом круге поборется с Ллойдом Харрисом, Кевин Андерсон (WC) – c Джорданом Томпсоном.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий