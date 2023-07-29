Рублев о том, что его путают с другими игроками: «Я как минимум в топ-10, а меня все равно называют Зверевым. Ничего не изменилось»

Андрей Рублев назвал игроков, с которыми его путают болельщики.

«Как меня уже только не называют, как угодно. Зверев, Синнер, Шаповалов, Циципас, почти как угодно. Не знаю, я все еще жду дня, когда... (Улыбается.) Ладно, когда я был 50-м в мире и меня называли Зверевым или Циципасом, потому что они намного известнее. Но сейчас я тоже как минимум в топ-10, а меня все равно называют Зверевым. Ничего не изменилось (улыбается)».

Андрей Рублев: «На «Ролан Гаррос» какие-то итальянцы подошли: «Синнер?». Я говорю: «Нет». Они: «Ты нам врешь. Можно с тобой фото сделать?»

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