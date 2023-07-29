Рублев о том, что его путают с другими игроками: «Я как минимум в топ-10, а меня все равно называют Зверевым. Ничего не изменилось»

Теги ATP Александр Зверев Андрей Рублев Денис Шаповалов Стефанос Циципас Янник Синнер Теннис

Андрей Рублев назвал игроков, с которыми его путают болельщики.

«Как меня уже только не называют, как угодно. Зверев, Синнер, Шаповалов, Циципас, почти как угодно. Не знаю, я все еще жду дня, когда... (Улыбается.) Ладно, когда я был 50-м в мире и меня называли Зверевым или Циципасом, потому что они намного известнее. Но сейчас я тоже как минимум в топ-10, а меня все равно называют Зверевым. Ничего не изменилось (улыбается)».

Андрей Рублев: «На «Ролан Гаррос» какие-то итальянцы подошли: «Синнер?». Я говорю: «Нет». Они: «Ты нам врешь. Можно с тобой фото сделать?»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Я вот не то, чтоб теннисный гик, но вообще не понимаю, как можно путать всех вышеперечисленных игроков, равно как и непосредственно Андрея с каждым из них. Либо тебе на теннис положить и ты не подходишь к теннисистам, либо, если ты подходишь к игрокам, ты теннисом интересуешься, и как тогда можно путать этих людей?)
Не буду думать о людях сильно плохо и буду размышлять как печальный оптимист: всё не так уж и плохо, пока Андрея не начали путать с Юбенксом. Или Бьорном Боргом☹️
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Странно, в соцсетях с Рублева постоянно умиляются и называют nicest guy и т.д.)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Журэма
Надо давать инфоповоды, чтобы народ запоминал тебя.
Зверев вот со своим избиванием девушек на слуху, Циципас со своей Ципадосой тоже на слуху, Алькарас на слуху из-за результатов, Медведев на слуху из-за результатов и поведения и тд и тп
А Рублев напоминает по медийности Давыденко, игрок хороший, многое умеет , но огонька нет, чисто спортсмен.
Потому и путают.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Журэма
Надо давать инфоповоды, чтобы народ запоминал тебя. Зверев вот со своим избиванием девушек на слуху, Циципас со своей Ципадосой тоже на слуху, Алькарас на слуху из-за результатов, Медведев на слуху из-за результатов и поведения и тд и тп А Рублев напоминает по медийности Давыденко, игрок хороший, многое умеет , но огонька нет, чисто спортсмен. Потому и путают.
Ну не знаю, Рубль ярко и довольно самоуничижительно (а иногда и саморазрушительно) психует, это вот вполне запоминается. Думаю, Рубля вполне успешно путали с тем же Зверевым и до историй Саши с домашним насилием. Предложу ещё одну версию: всё это, вероятно, потому, что Андрей – игрок, конечно, очень хороший, но по самым высоким стандартам он никогда не входит и не входил в главные когорты фаворитов крупнейших турниров. Собственно, и результаты у него соответствующие (с долгожданным и приятным исключением в виде недавнего Мастерса), потому многие и не воспринимают его как будущего крутого победителя крупных турниров, и потому-то, возможно, и путают с теми, о ком больше в этом контексте говорили и говорят. Цыпа, Зверев, Синнер в своём поколении с молодых лет были вполне облизаны очень высокими ожиданиям, и всё ещё облизываемы ими, а от Андрея именно во взрослом туре, стоило ему закрепиться в нём, эти ожидания как будто были поскромнее, и всё ещё по-прежнему так.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viling
Бедный Рублев - не только с другими теннисистами путают, но еще и с котом :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Йенс Мустерманн
Путают, потому что харизмы нет. В топ10 (а то и топ100) хуже дело обстоит только у Рудика )
да ну конечно. Зверев прямо сражает своим магнетизмом. как и остальные перечисленные. Рублёв как раз небезнадежен в этом плане. бета-энергия определенно исходит ))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viling
Ответ justbored
да ну конечно. Зверев прямо сражает своим магнетизмом. как и остальные перечисленные. Рублёв как раз небезнадежен в этом плане. бета-энергия определенно исходит ))
Ну я видел footage, как он шел на тренировку с Медведевым - там был и магнетизм, и пафос, и высокомерие, и взгляд с поволокой и даже немного брутальности с маскулинностью...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Журэма
Ответ ɔculpa
Ну не знаю, Рубль ярко и довольно самоуничижительно (а иногда и саморазрушительно) психует, это вот вполне запоминается. Думаю, Рубля вполне успешно путали с тем же Зверевым и до историй Саши с домашним насилием. Предложу ещё одну версию: всё это, вероятно, потому, что Андрей – игрок, конечно, очень хороший, но по самым высоким стандартам он никогда не входит и не входил в главные когорты фаворитов крупнейших турниров. Собственно, и результаты у него соответствующие (с долгожданным и приятным исключением в виде недавнего Мастерса), потому многие и не воспринимают его как будущего крутого победителя крупных турниров, и потому-то, возможно, и путают с теми, о ком больше в этом контексте говорили и говорят. Цыпа, Зверев, Синнер в своём поколении с молодых лет были вполне облизаны очень высокими ожиданиям, и всё ещё облизываемы ими, а от Андрея именно во взрослом туре, стоило ему закрепиться в нём, эти ожидания как будто были поскромнее, и всё ещё по-прежнему так.
На Медведева тоже в юниорах особо не ставили, но он по взрослым и результат дает, и шоу устраивает регулярно.
В любом случае все зависит от него самого.
Помимо результатов на корте и врожденной харизмы есть много способов поднять узнаваемость - участие в различных мероприятиях, съемки в рекламе, небанальные интервью, возможно блогерство (на примере ютуб-канала Касаткиной), тот же треш-ток (на примере Кириоса) и тд
Просто над этим тоже нужно работать, как и в спорте.
А работать возможно некогда или неохота.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Чёт скромничает Андрюша, все видосы с ним на теннис тв залайканы и полно комментариев из серии "we don’t deserve Andrey", "we need more Rublev".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vdvbill.e1.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Зверевым ахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Йенс Мустерманн
Исходя из того, что за сколько лет в туре он так и не нашёл свою индивидуальность и его продолжают путать с тем же Зверевым, то шансов на исправление данной ситуации у него ноль целых и ноль десятых. Если только не станет таким же скандалистом, как Медведев.
так Зверева может с Рублевым путают, тот просто не признаётся ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Ответ Йенс Мустерманн
Путают, потому что харизмы нет. В топ10 (а то и топ100) хуже дело обстоит только у Рудика )
Рууда ни с кем не путают)
он один из самых мемных персонажей - доброе привидение, "мистер 250", любимец женщин и детей, главный фанат Weeknd, чувак, от которого ждешь вылета в 1 круге где угодно или финала тбш))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Журэма
На Медведева тоже в юниорах особо не ставили, но он по взрослым и результат дает, и шоу устраивает регулярно. В любом случае все зависит от него самого. Помимо результатов на корте и врожденной харизмы есть много способов поднять узнаваемость - участие в различных мероприятиях, съемки в рекламе, небанальные интервью, возможно блогерство (на примере ютуб-канала Касаткиной), тот же треш-ток (на примере Кириоса) и тд Просто над этим тоже нужно работать, как и в спорте. А работать возможно некогда или неохота.
Это да.
На Рубля как раз по юниорам вполне себе ставили, на Даню не особо. Не думаю, что Медведя не запомнили бы и будь он середняком, но с его результатами путать его просто невозможно. Добейся Андрей сопоставимого, никто бы его ни с кем не путал, будь он хоть тысячекратно Колей Давыденко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Sincere
Странно, в соцсетях с Рублева постоянно умиляются и называют nicest guy и т.д.)
Это Бабагаля спамит ))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий