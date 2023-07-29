Рублев о том, что его путают с другими игроками: «Я как минимум в топ-10, а меня все равно называют Зверевым. Ничего не изменилось»
Андрей Рублев назвал игроков, с которыми его путают болельщики.
«Как меня уже только не называют, как угодно. Зверев, Синнер, Шаповалов, Циципас, почти как угодно. Не знаю, я все еще жду дня, когда... (Улыбается.) Ладно, когда я был 50-м в мире и меня называли Зверевым или Циципасом, потому что они намного известнее. Но сейчас я тоже как минимум в топ-10, а меня все равно называют Зверевым. Ничего не изменилось (улыбается)».
Андрей Рублев: «На «Ролан Гаррос» какие-то итальянцы подошли: «Синнер?». Я говорю: «Нет». Они: «Ты нам врешь. Можно с тобой фото сделать?»
Не буду думать о людях сильно плохо и буду размышлять как печальный оптимист: всё не так уж и плохо, пока Андрея не начали путать с Юбенксом. Или Бьорном Боргом☹️
Зверев вот со своим избиванием девушек на слуху, Циципас со своей Ципадосой тоже на слуху, Алькарас на слуху из-за результатов, Медведев на слуху из-за результатов и поведения и тд и тп
А Рублев напоминает по медийности Давыденко, игрок хороший, многое умеет , но огонька нет, чисто спортсмен.
Потому и путают.
В любом случае все зависит от него самого.
Помимо результатов на корте и врожденной харизмы есть много способов поднять узнаваемость - участие в различных мероприятиях, съемки в рекламе, небанальные интервью, возможно блогерство (на примере ютуб-канала Касаткиной), тот же треш-ток (на примере Кириоса) и тд
Просто над этим тоже нужно работать, как и в спорте.
А работать возможно некогда или неохота.
он один из самых мемных персонажей - доброе привидение, "мистер 250", любимец женщин и детей, главный фанат Weeknd, чувак, от которого ждешь вылета в 1 круге где угодно или финала тбш))
На Рубля как раз по юниорам вполне себе ставили, на Даню не особо. Не думаю, что Медведя не запомнили бы и будь он середняком, но с его результатами путать его просто невозможно. Добейся Андрей сопоставимого, никто бы его ни с кем не путал, будь он хоть тысячекратно Колей Давыденко.