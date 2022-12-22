Андрей Рублев: «На «Ролан Гаррос» какие-то итальянцы подошли: «Синнер?». Я говорю: «Нет». Они: «Ты нам врешь. Можно с тобой фото сделать?»

Восьмая ракетка мира ответил, с какими игроками его путали.

«Да с кем только не путали. Были и , и Зверев, и , и Синнер. Поэтому весело.

В Париже на « » какие-то итальянцы стали говорить: «Синнер, Синнер?». Я говорю: «Я не Синнер». Они говорят: «Да Синнер, Синнер». Я говорю: «Да я честно не Синнер. Я говорю вам адекватно: я не Синнер». Они: «Нет, ты нам врешь. Можно с тобой фото сделать?» Я говорю: «Я не Синнер, все, отойдите от меня». И они начали как-то агрессировать – я им показал средний палец. Поэтому, по ходу, Синнер их разочаровал (улыбается).

Самое смешное – когда даже не дети, а взрослые подходят, говорят: «Можно сфотографироваться?», а потом спрашивают: «А как тебя зовут?» И зачем тогда фоткались? (Смеется)», – сказал Рублев в эфире канала «Старт».

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