Бадоса о восстановлении после травмы: «Если все пойдет хорошо, следующая цель – Монреаль»

Теги WTA National Bank Open Паула Бадоса Теннис

Паула Бадоса ответила, когда планирует вернуться в тур.

Сейчас она восстанавливается после травмы поясницы. С мая она выступила только на «Уимблдоне», где снялась со второго круга.

«Мне все лучше. Процесс медленный, потому что это очень уязвимое место. Сейчас я лечу к врачу, чтобы поскорее вернуться к соревнованиям. Если все пойдет хорошо, следующая цель – Монреаль. Вперед».

Канадский турнир начнется 7 августа. 

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