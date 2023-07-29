Бадоса о восстановлении после травмы: «Если все пойдет хорошо, следующая цель – Монреаль»

Паула Бадоса ответила, когда планирует вернуться в тур.

Сейчас она восстанавливается после травмы поясницы. С мая она выступила только на «Уимблдоне», где снялась со второго круга.

«Мне все лучше. Процесс медленный, потому что это очень уязвимое место. Сейчас я лечу к врачу, чтобы поскорее вернуться к соревнованиям. Если все пойдет хорошо, следующая цель – Монреаль. Вперед».

Канадский турнир начнется 7 августа.

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