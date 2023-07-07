Бадоса о травме спины, из-за которой снялась с «Уимблдона»: «После первого матча показалось, что все не так уж плохо. Но вчера мне стало хуже»

Теги травмы Уимблдон WTA Паула Бадоса Теннис

Паула Бадоса рассказала о травме, из-за которой снялась с «Уимблдона».

Она не доиграла второй круг против Марты Костюк и не сыграет микст со Стефаносом Циципасом.

– Травма та же, что и в последние недели. Это стрессовый перелом.

Я сделала все возможное, чтобы постараться выступить, но вчера, когда я проснулась, опять стало больно, уже после первого круга. Состояние немного ухудшилось. Так что мне нужно отдохнуть несколько дней, поговорить с командой и понять, что я буду делать в ближайшие дни и недели.

– Травма особенно сильно забеспокоила вас во время матча или в последнее время вам постепенно становилось хуже?

– Нет, в первом матче я была очень довольна, потому что чувствовала себя хорошо. После матча я поговорила с командой, и мне показалось, что все не так уж плохо.

Но, как я уже сказала, вчера, когда я проснулась, мне стало хуже. Сегодня еще хуже. Я хотела попробовать сыграть, но, думаю, самым разумным решением было сняться.

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2 комментария

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S.Graf
Здоровья Пауле!
(а оно ей ох как понадобится. и не только на кортах)
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