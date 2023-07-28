Тони Надаль о возвращении Рафы в следующем году: «Будем надеяться, Алькарас позволит нам еще что-то выиграть»

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони на этой неделе посетил «Челленджер» в испанской Сеговии, где рассказал о состоянии племянника, два месяца назад перенесшего операцию на бедре.

«Рафа в порядке, сейчас он в отпуске и хочет выйти на корт в 2024-м. Будем надеяться, что Алькарас позволит нам еще что-то выиграть. Он рад вернуться и завершить карьеру на корте».

Надаль завершит карьеру – в следующем году. Сказал, что пропустит «Ролан Гаррос», чтобы насладиться прощальным турне

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