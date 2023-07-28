Тони Надаль о возвращении Рафы в следующем году: «Будем надеяться, Алькарас позволит нам еще что-то выиграть»

Теги Рафаэль Надаль травмы ATP Тони Надаль Теннис

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони на этой неделе посетил «Челленджер» в испанской Сеговии, где рассказал о состоянии племянника, два месяца назад перенесшего операцию на бедре.

«Рафа в порядке, сейчас он в отпуске и хочет выйти на корт в 2024-м. Будем надеяться, что Алькарас позволит нам еще что-то выиграть. Он рад вернуться и завершить карьеру на корте».

Надаль завершит карьеру – в следующем году. Сказал, что пропустит «Ролан Гаррос», чтобы насладиться прощальным турне

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9 комментариев

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Donatello1707
Он тренирует Альяссима или Надаля?
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sedric
Ответ Donatello1707
Он тренирует Альяссима или Надаля?
Он вроде уже никого не тренирует)
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Tarkovski
Ответ Nikolay Stavrogin
Пара на ои с Алькарасом конечно напрашивается и выглядит максимально смертоносной. Хотя, я думаю одиночку тоже зацепит. И что-то более ценное тоже. А вообще, ментальная атака дяди Тони на Алькараса мне нравится, взял эстафету) Биг2 как два пенсионера будут выходить на финальную гастроль без лишнего давления. Возьмут что-то - хорошо, нет - значит пришло время
Надалю для ОИ вроде за сборную надо будет предварительно где-то сыграть, не очень понятно будет ли он это делать
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afry
Ответ Donatello1707
Он тренирует Альяссима или Надаля?
Увы для Оже, всё ещё "тренирует". Результаты все видят.
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sedric
Ответ Tarkovski
Надалю для ОИ вроде за сборную надо будет предварительно где-то сыграть, не очень понятно будет ли он это делать
Не обязательно. Если мне не изменяет память, ты можешь получить WC, если у тебя нет конфликта с федерацией. Федерер так планировал поехать в Токио, хотя он за сборную с 15 года не играл. Тут очевидно, что федерация против не будет, вопрос лишь в том, нужно ли это Надалю. Разве что только ради пары с Алькарасом.
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