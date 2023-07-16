Надаль поздравил Алькараса с победой на «Уимблдоне»

Теги Рафаэль Надаль Уимблдон ATP Мануэль Сантана Карлос Алькарас Теннис

Рафаэль Надаль поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Уимблдоне».

«Поздравляю, Карлос! Сегодня ты подарил нам огромную радость, и я уверен, что пионер испанского тенниса Маноло Сантана тебя тоже поддерживал, возможно, прямо на «Уимблдоне», который ты теперь тоже выигрывал.

Крепко обнимаю, наслаждайся моментом, чемпион 🇪🇸🎾», – написал 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

Алькарас – третий в истории чемпион «Уимблдона» из Испании. Мануэль Сантана победил в 1966-м, Надаль – в 2008-м и 2010-м.

Сантана умер в декабре 2021-го.

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16 комментариев

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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ну я не удивлюсь, если Надаль и Фед по скайпу бутылку вина распили, чисто по-братски, Фед остался лучшим на траве, так что проставился.
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Комиссар Жабер
Надаль и Федерер наверно очень рады сегодня)
+10
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TennisForever
Маэстро,слово теперь за тобой😍
+8
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Eugenie Nation
Хотим пару на ОИ
+8
-2
+6
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Arti22
Как я хочу увидеть Надаля в полном здравии с Карлосом в матче на тбш. Это же как будто будет бой с тенью
+4
-1
+3
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felix-sanchez
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ну я не удивлюсь, если Надаль и Фед по скайпу бутылку вина распили, чисто по-братски, Фед остался лучшим на траве, так что проставился.
То есть испанец поддерживающий испанца что-то удивительное?
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M a y h e M
Ответ Arti22
Как я хочу увидеть Надаля в полном здравии с Карлосом в матче на тбш. Это же как будто будет бой с тенью
В каком бы здравии не был Надаль, в любом будущем матче с Алькарасом ему ничего кроме выноса не светит. Надалю простой тонуса не добавляет, а в это время Алькарас прогрессирует бешеными темпами
+5
-2
+3
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Tarkovski
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ну я не удивлюсь, если Надаль и Фед по скайпу бутылку вина распили, чисто по-братски, Фед остался лучшим на траве, так что проставился.
Сейчас уже напились, сидят, ржут наверно )
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HI MARS
Эти парни знают толк в выносе джоки
+6
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Берни Парент
Рафа, выздоравливай и ВОЗВРАЩАЙСЯ!!!
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Комиссар Жабер
Ответ evgeniiios
В чем радость? Джокович уже впереди и они его никогда не догонят
Что календарный не выиграет в этом году
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ЕЕЕ ЕЕЕ
Ответ evgeniiios
В чем радость? Джокович уже впереди и они его никогда не догонят
на один шлем отставание особой роли не играет
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Славяныч
Ответ M a y h e M
В каком бы здравии не был Надаль, в любом будущем матче с Алькарасом ему ничего кроме выноса не светит. Надалю простой тонуса не добавляет, а в это время Алькарас прогрессирует бешеными темпами
Оптимальный Надаль обыграет Карлоса в финале РГ.
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Берни Парент
Ответ Arti22
Как я хочу увидеть Надаля в полном здравии с Карлосом в матче на тбш. Это же как будто будет бой с тенью
Поддерживаю. Мечта!
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