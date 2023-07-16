Надаль поздравил Алькараса с победой на «Уимблдоне»

Рафаэль Надаль поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Уимблдоне».

«Поздравляю, Карлос! Сегодня ты подарил нам огромную радость, и я уверен, что пионер испанского тенниса Маноло Сантана тебя тоже поддерживал, возможно, прямо на «Уимблдоне», который ты теперь тоже выигрывал.

Крепко обнимаю, наслаждайся моментом, чемпион 🇪🇸🎾», – написал 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

Алькарас – третий в истории чемпион «Уимблдона» из Испании. Мануэль Сантана победил в 1966-м, Надаль – в 2008-м и 2010-м.

Сантана умер в декабре 2021-го.

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