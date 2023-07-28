Медведев стал лицом бренда энергетических батончиков, сооснованного его женой
Третья ракетка мира Даниил Медведев стал лицом бренда энергетических батончиков RawQ, сооснованного его женой Дарьей.
Разработкой батончиков без финиковой массы, вызывающей в организме резкий скачок глюкозы, Дарья занималась с подругой и крестной Алисы Медведевой Ариной Кузьминой. Теперь батончики, изготавливаемые в Великобритании, поступили в продажу.
Медведев рассказал, что ест RawQ во время матчей, потому что они подошли ему лучше всех продуктов, которые он пробовал раньше.
Фото: инстаграм Медведева
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