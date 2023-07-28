Медведев стал лицом бренда энергетических батончиков, сооснованного его женой

Теги бизнес ATP соцсети Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев стал лицом бренда энергетических батончиков RawQ, сооснованного его женой Дарьей.

Разработкой батончиков без финиковой массы, вызывающей в организме резкий скачок глюкозы, Дарья занималась с подругой и крестной Алисы Медведевой Ариной Кузьминой. Теперь батончики, изготавливаемые в Великобритании, поступили в продажу.

Медведев рассказал, что ест RawQ во время матчей, потому что они подошли ему лучше всех продуктов, которые он пробовал раньше.

Фото: инстаграм Медведева

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10 комментариев

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Antonbezb
По стопам Шараповой…конфеты, батончики
+3
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Lola Lola
Ответ cosset
Ну да, ну да) конечно, финики вызывают скачок глюкозы, не то что концентрированный виноградный сок, рисовый крахмал, бананы и манго в составе батончиков у любимой жены))) еще и стевией приправлены, которая уже в прошлом веке осталась среди подсластителей) зато Джоковичу можно будет впарить, батончики без глютена! :)))
кстати, доктора советуют есть финики при сахарном диабете
+2
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cosset
Ответ Lola Lola
кстати, доктора советуют есть финики при сахарном диабете
Отберите у таких врачей диплом и лицензию!))) но мы тут про спортсменов говорим. И в целом я сравниваю состав батончиков на рынке и этих, для матча разницы нет, чем сахар поднимать и энергию поддерживать, т.е. они ничем не лучше. А про финики и сахар сказано, видимо, в качестве маркетинговой стратегии.
+2
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Андрей Давыдов
на вид - олимпийка из 90-х
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S.Graf
Для Дани разрабатывались, вот и подошли лучше других. Ничего необычного.
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VladimirGol
Ответ Андрей Давыдов
на вид - олимпийка из 90-х
70-х
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Lola Lola
Ответ cosset
Отберите у таких врачей диплом и лицензию!))) но мы тут про спортсменов говорим. И в целом я сравниваю состав батончиков на рынке и этих, для матча разницы нет, чем сахар поднимать и энергию поддерживать, т.е. они ничем не лучше. А про финики и сахар сказано, видимо, в качестве маркетинговой стратегии.
В медицине-сплошная маркетинговая стратегия)))-земной шар убедился)
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