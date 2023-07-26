Рублев о критике за большое количество побед на мелких турнирах: «Мне тоже нужны большие титулы. Мне они нужны больше, чем всем»

Чемпион Баштада Андрей Рублев в интервью Софье Тартаковой рассказал, как работает над психологией.

«Работа с психикой была и есть большая, уже очень долгая. После финала в Галле провел небольшой самоанализ, после которого случился клик в голове и потом всю неделю до «Уимблдона» и весь «Уимблдон» провел идеально психологически. И сейчас в Баштаде какие-то матчи были хорошие, идеальные, а где-то еще все равно сильно психовал.

Но если сравнивать с тем, что было, то проблем намного меньше. Надеюсь, этот клик в голове, это не какой-то проходящий момент и это останется со мной. В последние три-четыре недели получалось направлять эмоции в правильное русло, а не как обычно, когда эмоции мне мешают, а я из-за этого проигрываю матчи».

Также российский №2 рассказал, что думает о критике насчет большого количества побед на мелких турнирах. На прошлой неделе он выиграл 14-й титул в карьере, 8-й – ATP 250.

«Мне тоже нужны большие турниры. Мне они нужны больше, чем всем. Но если бы все было так просто и легко – все бы их выигрывали.

У каждого все идет по-своему: у кого-то не получилось выиграть столько турниров, но вышло хорошо сыграть на одном большом – либо его выиграть, либо дойти далеко. У меня вот так складывается: по количеству титулов все хорошо, в этом году наконец-то смог выиграть «Мастерс». Но со «Шлемами» пока что вот так: где-то я сам проигрывал, где-то, как на «Уимблдоне», можно сказать, не повезло с сеткой.

Этот «Уимблдон» – первый раз, когда я был готов и по игре, и по всему, чтобы пройти дальше. И, в принципе, я сыграл достаточно хороший матч против Новака. Турнир показал, что на «Уимблдоне» я точно был готов проходить дальше. Так что у каждого свой момент, когда победа случится или нет», – сказал Рублев.

Рублев выиграл 14-й титул в карьере! Но он опять мелкий, а ему нужны крупные

«Я дурак – и ничего не поменялось». Интервью Андрея Рублева – о психологии и гневе в теннисе

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