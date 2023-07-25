Рублев о мыслях перед победным турниром в Баштаде: «Не может быть, такая сложная сетка, и это только ATP 250?»

Теги ATP SkiStar Swedish Open Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев поделился эмоциями от победы на турнире в Баштаде.

По ходу турнира он прошел Павла Котова, Александра Зверева, прошлогоднего чемпиона Франсиско Серундоло и Каспера Рууда.

«Позади отличная неделя. Когда увидел результаты жеребьевки, подумал: не может быть. Во-первых: не может быть, какая сложная сетка. Во-вторых: не может быть, такая сложная сетка, и это только ATP 250?

И в-третьих: не может быть, скорее всего, я не выиграю титул. И теперь, вспоминая, о чем я думал, и зная, что я выиграл титул, я испытываю прекрасное чувство».

Рублев выиграл 14-й титул в карьере! Но он опять мелкий, а ему нужны крупные

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1 комментарий

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Кагов
Пацаны, куда я попал! А вы что все тут делаете!
+3
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