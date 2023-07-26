Плишкова снова рассталась с Баиным

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова больше не сотрудничает с тренером Сашей Баиным. Они работали вместе с ноября 2020-го по июль 2022-го, а затем возобновили сотрудничество перед началом сезона-2023.

«Спасибо, Каролина, за еще одну нашу попытку. Спасибо за все веселые моменты и общие воспоминания. Всего наилучшего тебе и удачи на US Open. Надеюсь, ты выиграешь «Большой шлем»🙏🏽💪🏽.

Посмотрим, что ждет меня в будущем 🤔. Есть предложения, ребята?» – написал Баин в твиттере.

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