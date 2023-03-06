Тренер Баин о самоотдаче: «Я пропустил мамину свадьбу из-за тренировки со Стивенс. Не ходил на похороны, дни рождения, не ездил в отпуск, никогда в жизни не просил выходной»

Теги ATP WTA Слоун Стивенс Каролина Плишкова Саша Баин Теннис

Тренер Каролины Плишковой Саша Баин рассказал о своей преданности работе.

– Вам комфортно работать с теннисистками WTA. Как вы думаете, будете ли вы в будущем тренировать кого-нибудь из игроков ATP? Или кого бы вы хотели тренировать?

– Не знаю. Если честно, я не думаю о следующем сотрудничестве. Я делаю все возможное, чтобы помочь игроку, с которым работаю сейчас. Я пожертвовал своей личной жизнью. Я пропустил мамину свадьбу из-за тренировки со Слоун Стивенс. Я пропустил свадьбу сестры из-за тренировочного периода, даже не из-за турниров. Это была просто предсезонка. Я не ходил на свадьбы, похороны, дни рождения, не ездил в отпуск, никогда в жизни не просил выходной. Так что я очень хочу помочь своему игроку.

И, разумеется, я хочу быть как можно лучше и успешнее как тренер, хочу быть лучшей версией себя. А для этого я должен как можно больше помогать своим игрокам. А это требует большой самоотдачи, упорной работы, и поэтому у меня нет времени думать о ком-то или о чем-то еще. Так что я помогаю Кайе (прозвище Плишковой – Sports.ru). Вот моя работа, и именно ее я буду делать.

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4 комментария

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Otl_den
Какой у него контракт, интересно...
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sa.lari
Кайя не "прозвище", а чешское уменьшительное имя от Кролины :)))
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Maratik1982
блин , он хоть обедал?!
+6
0
+6
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sashati
"я очень хочу" - отличный заголовок книги про..
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