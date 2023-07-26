Кеи Нисикори: «Мне нужно больше уверенности, чтобы играть с топами»

Теги ATP Кеи Нисикори BB&T Atlanta Open Джордан Томпсон Теннис

Кеи Нисикори прокомментировал победу над Джорданом Томпсоном в первом круге в Атланте.

Он выиграл 7:6(5), 7:6(5). Японец выиграл первый матч в основной сетке ATP за 21 месяц – с октября-2021.

«Непростой первый круг против Джордана. Он очень стабилен на задней линии. Он мало ошибался, а мне приходилось быть агрессивным. Но я вполне доволен тем, как сыграл сегодня. Были моменты, когда я должен был прибавить. Рад победить в двух сетах в этих тяжелых условиях.

Сейчас у меня нет целей. Я просто играю матч за матчем, стараюсь побеждать. Мне нужно больше уверенности, чтобы играть с топами.

До этого я провел пару «Челленджеров», а в целом пропустил почти два года. Но сегодня я действительно сыграл на высоком уровне. Я выкладываюсь изо всех сил и надеюсь, что смогу остаться в турнире до конца недели».

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