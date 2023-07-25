Алькарас о том, что Джокович «никогда не играл против такого теннисиста, как он»: «Безумие»

Чемпион «Уимблдона» Карлос Алькарас в интервью Tennis Channel поделился ощущениями от победы неделю спустя.

«Нужно еще немного подождать, потому что пока что мне сложно осознать, что я выиграл «Уимблдон», такой великий турнир. Я об этом мечтал, так что поверить в это еще сложно».

Между «Уимблдона» и выступлением на Кубке Хопмана в Ницце в конце прошлой недели Алькарас ненадолго съездил домой, где отпраздновал победу в кругу семьи. Его папа Карлос-старший фоном включил запись финала во время семейного застолья.

«Очень важно, чтобы тебя окружали хорошие люди, – сказал первый номер рейтинга ATP. – Мне в этом плане повезло. Я считаю свою команду лучшей в туре. Мои родные и близкие – тоже прекрасные люди. Для меня это очень важно. Мои успехи в теннисе обусловлены тем, какие люди меня окружают».

Комментируя слова Новака Джоковича о том, что он «никогда не играл против такого теннисиста, как он», Алькарас сказал:

«Это безумие. Новак играл эпические матчи с Рафой, Роджером, всеми легендами нашего спорта. То, что сейчас он говорит, что никогда не встречался с игроком вроде меня, сложно осознать.

В детстве ты смотришь на топ-игроков и хочешь быть как они, у всех взять лучшее. Но когда вырастаешь, концентрируешься на себе, на собственном пути. Здорово, что, когда я выхожу на корт, во мне видят разных игроков. Я просто старался быть собой, но возможно, во мне есть что-то ото всех».

Алькарас станет таким же великим, как Надаль и Джокович? Что может ему помешать?