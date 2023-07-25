Алькарас о том, что Джокович «никогда не играл против такого теннисиста, как он»: «Безумие»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Чемпион «Уимблдона» Карлос Алькарас в интервью Tennis Channel поделился ощущениями от победы неделю спустя.

«Нужно еще немного подождать, потому что пока что мне сложно осознать, что я выиграл «Уимблдон», такой великий турнир. Я об этом мечтал, так что поверить в это еще сложно».

Между «Уимблдона» и выступлением на Кубке Хопмана в Ницце в конце прошлой недели Алькарас ненадолго съездил домой, где отпраздновал победу в кругу семьи. Его папа Карлос-старший фоном включил запись финала во время семейного застолья.

«Очень важно, чтобы тебя окружали хорошие люди, – сказал первый номер рейтинга ATP. – Мне в этом плане повезло. Я считаю свою команду лучшей в туре. Мои родные и близкие – тоже прекрасные люди. Для меня это очень важно. Мои успехи в теннисе обусловлены тем, какие люди меня окружают».

Комментируя слова Новака Джоковича о том, что он «никогда не играл против такого теннисиста, как он», Алькарас сказал:

«Это безумие. Новак играл эпические матчи с Рафой, Роджером, всеми легендами нашего спорта. То, что сейчас он говорит, что никогда не встречался с игроком вроде меня, сложно осознать.

В детстве ты смотришь на топ-игроков и хочешь быть как они, у всех взять лучшее. Но когда вырастаешь, концентрируешься на себе, на собственном пути. Здорово, что, когда я выхожу на корт, во мне видят разных игроков. Я просто старался быть собой, но возможно, во мне есть что-то ото всех».

Алькарас станет таким же великим, как Надаль и Джокович? Что может ему помешать?

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9 комментариев

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Vendett1a
Ответ bars1998
Это вполне может быть, только ведь кроме титулов Алькарасу нужны великие соперники, Все будут тыкать ему мол , Биг трио играло между собой, а ты парень против шелухи и главный великий твой соперник это игрок который тебя на 16 лет старше был )
Такие найдутся всегда. Кто будет "тыкать" при любых. И если историю развернуть,такое можно приписывать к каждому. Условно Федерер до 30 лет лидировал в личке с тем же Джоковичем. Одни скажут что Джокович был молод еще, другие скажут, что Новак не играл с Федерером образца 2005-2006 годов. Это две правды.И у каждого она своя. Взглянуть можно финалы АО тех же Рафы и Новака когда им по 23-24 было.Боже какие там перестрелки. Это к тому,что игрок после 30, а может даже после 28 априори слабее,чем до этого возраста. Поэтому будучи одногодками Ноле и Роджер, какие гарантии что Роджер не потерял бы шлемы из за ноле,как сложилось,а наоборот, забрал бы у него несколько? Ну и так далее. Плюс кто когда раскрывается. Федерер был импульсивным,но не ленивым.Он тренировался,но первый шлем взял только в 23. К тому же, а что было бы, если бы молодые у Джоковича,Рафы и Федерера были бы не эти мягкотелые Циципасы,Зверевы,Тимы, а предыдущее поколение ребят? Хьюитт,Сафин,Налбандян,Ферреро,Мойя? Не знаю следили ли вы тогда за теннисом.Я следил.Тогда 500ки финалы даже игрались с 5 сетов,не говоря о мастерсах.Эти ребята играли 5 сетов финал мастерса,а потом ехали через день уже стартовали на новых турнирах. И у них наоборот, на шлемах было преимущество перед Агасси,Сампрасом из за возраста.Они их на шлема зачехляли. Они не плыли с 2:0 супертопам из за того,что начинали проседать. И это им было по 20-22 года.Ментально они были взрослее,физически сильнее. Были бы эти ребята в нексгенах, думаю забрали бы пару титулов у каждого из троицы.Тоже можно приписать,что троица нашакалила шлемов играя тупо между собой. За 20 лет 3 Шлема Вавринки, 3 Маррея, 1 Чилича и 1 Медведева для меня как то недостаточно. Это преступление,когда Циципас в 2:0 проигрывает финал РГ сопернику на 10+ лет старше.Это преступление когда Медведев проигрывает аналогично Надалю. Поэтому "кто был соперником", "кто был в туре тогда" это все разговоры,которые будут всегда. Великие спортсмены всегда поддаются рассуждениям об их величии. В баскетболе тоже самое. Величайший Майкл Джордан почему до 28 лет лишь раз прошел серию плей офф? И только получив ту дрим тим. Вместо с Пипеном, Родманом, они сделали два три пита. В футболе том же. Были такие как Рауль,Батистута, Анри и так далее. У них нет золотого мяча. Они что,не великие игроки? Более великие,чем многие,у кого он был. Бензема вон получил ЗМ.Да,прекрасно играл. Но он что, более мастеровитый и великий,чем тот же Рауль? Для меня точно нет. Просто тогда была эпоха сильнейших форвардов. Вышеперечисленные + Оуен, Маккай, Виерри,Тотти,Шевченко. А сейчас после эры Месси-Роналду все кто остались, куда слабее тех форвардов.Имхо. Просто футбол эволюционирует. Голов стало больше. Больше забивают. Еще можно писать пол дня,приводя примеры
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Сергей48
Ответ Vendett1a
Будет смешно,если Джокович, который наиболее открыто вместе со своим отцом показывали желание выиграть больше Рафы и Федерера, через лет 15 впереди себя по титулам различным увидит Алькараса:)
Это болельщики Новака минусуют… никак не успокоятся и не примут нового Чемпиона!) Пусть минусуют, правда она дороже!🤝😁
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bars1998
Ответ Vendett1a
Будет смешно,если Джокович, который наиболее открыто вместе со своим отцом показывали желание выиграть больше Рафы и Федерера, через лет 15 впереди себя по титулам различным увидит Алькараса:)
Это вполне может быть, только ведь кроме титулов Алькарасу нужны великие соперники, Все будут тыкать ему мол , Биг трио играло между собой, а ты парень против шелухи и главный великий твой соперник это игрок который тебя на 16 лет старше был )
+1
0
+1
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bars1998
Ответ Vendett1a
Будет смешно,если Джокович, который наиболее открыто вместе со своим отцом показывали желание выиграть больше Рафы и Федерера, через лет 15 впереди себя по титулам различным увидит Алькараса:)
Испанцу по карьере очень важно будет наличие великой оппозиции)))
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Vendett1a
Будет смешно,если Джокович, который наиболее открыто вместе со своим отцом показывали желание выиграть больше Рафы и Федерера, через лет 15 впереди себя по титулам различным увидит Алькараса:)
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Сергей48
Очередное очень взвешенное вежливое высказывание. Видно не по годам развитое мышление чемпиона, впрочем как и игра!
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sedric
Джокович это специально говорит. С одной стороны постелил соломку, с другой включил ментальные игры, оказать колоссальное давление на соперника. Так что не расслабляться.
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pop
Ответ bars1998
Это вполне может быть, только ведь кроме титулов Алькарасу нужны великие соперники, Все будут тыкать ему мол , Биг трио играло между собой, а ты парень против шелухи и главный великий твой соперник это игрок который тебя на 16 лет старше был )
а как же цифорки? я думал имидж - ничто, цифорки все
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