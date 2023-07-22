Тимофеева о выходе в финал в Будапеште: «Кажется, что это сказка. Как лаки-лузер до сих пор не могу в это поверить»
Мария Тимофеева прокомментировала выход в финал турнира в Будапеште.
Сегодня она обыграла Надю Подорошку – 7:6(6), 3:6, 6:3.
«Надя молодец, она провела отличный матч. Было очень тяжело, и она боролась до конца, так что нужно отдать ей должное.
Не знаю, кажется, что это сказка. Даже если бы я не была лаки-лузером, для меня это был бы невероятный результат, но как лаки-лузер я до сих пор не могу в это поверить. У меня сейчас нет слов».
Пора и лаки-лузерам начинать брать титулы
И почему бы не начать с Тимофеевой
Успеха Маше!
В ATP таких было только 4 человека, а про WTA не знаю. )