Тимофеева о выходе в финал в Будапеште: «Кажется, что это сказка. Как лаки-лузер до сих пор не могу в это поверить»

Теги WTA Hungarian Ladies Open Надя Подорошка Мария Тимофеева Теннис

Мария Тимофеева прокомментировала выход в финал турнира в Будапеште.

Сегодня она обыграла Надю Подорошку –  7:6(6), 3:6, 6:3.

«Надя молодец, она провела отличный матч. Было очень тяжело, и она боролась до конца, так что нужно отдать ей должное.

Не знаю, кажется, что это сказка. Даже если бы я не была лаки-лузером, для меня это был бы невероятный результат, но как лаки-лузер я до сих пор не могу в это поверить. У меня сейчас нет слов».

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7 комментариев

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Сергей48
Забудь, что ты лаки-лузер и выиграй этот турнир! Мы за тебя поболеем! Ты умничка!
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Tarkovski
Завтра из лаки-лузера надо превращаться в лаки-виннера)
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Кагов
Внимание! Тимофеева единственная теннисистка в ВТА туре, которая не имеет ни одного поражения в туре. При четырех победах. (Квалификация в статистике не учитывается). Болеем за наших! Может будет пять из пяти!?
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Док Аксель
По рейтингу уже заметный скачок сделала. Завтра в финале не перегореть, показать свой характер и игру. Удачи, Маша !
+3
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Сергей48
Ответ Кагов
Внимание! Тимофеева единственная теннисистка в ВТА туре, которая не имеет ни одного поражения в туре. При четырех победах. (Квалификация в статистике не учитывается). Болеем за наших! Может будет пять из пяти!?
Будет! Болеем!
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S.Graf
WCшник Иванишевич и квалифайер Радукану уже Шлемы брали
Пора и лаки-лузерам начинать брать титулы
И почему бы не начать с Тимофеевой
Успеха Маше!
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Денис Шмелев
Ответ Кагов
Внимание! Тимофеева единственная теннисистка в ВТА туре, которая не имеет ни одного поражения в туре. При четырех победах. (Квалификация в статистике не учитывается). Болеем за наших! Может будет пять из пяти!?
Ну если она завтра выиграет, то будет одна из немногих в истории тенниса, кто взял титул на своем дебютном турнире.
В ATP таких было только 4 человека, а про WTA не знаю. )
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