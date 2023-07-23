Рууд – Рублеву: «Ты ко всем относишься с уважением. Хотя сегодня ты обстучал все ###### линии, это было не очень уважительно по отношению ко мне»

Финалист турнира в Баштаде Каспер Рууд на церемонии награждения поздравил Андрея Рублева, обыгравшего его 7:6, 6:0:

«Андрей, поздравляю. С тобой очень тяжело играть, но за пределами корта ты отличный, веселый парень, ко всем относишься с уважением. Хотя сегодня ты обстучал все ###### линии, это было не очень уважительно по отношению ко мне. Ты на год старше и всегда был впереди меня, и я всегда смотрел на тебя и старался равняться. Классно делить корт с тобой, надеюсь, мы еще сыграем. Увидимся с тобой и твоей командой завтра в Гамбурге».

Рублев ответил:

«Каспер, поздра... В смысле, не повезло в финале, но поздравляю, что сыграл в нем. У тебя отличная команда, и вы делаете классную работу. Ты уже трижды сыграл в финалах «Шлема», это супердостижение, и я уверен, что титул тоже скоро у тебя будет. Я даже в полуфинале еще не был, проигрываю в четверти. Ты отличный парень, и я очень тебя уважаю. Таких приятных людей немного не только среди игроков, но и вообще на свете».

Обращаясь к своему тренеру Альберто Мартину, 25-летний Рублев сказал:

«Ой, подождите, я тренера забыл. Забавно: Альберто – мой второй тренер, первый – Фернандо Висенте. С Альберто мы работаем с этого года, и титулы в этом сезоне я беру только с ним, а не с Фернандо. Видимо, мы делаем что-то правильное, и надеюсь, впереди новые титулы».

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