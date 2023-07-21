Баштад (ATP). 1/4 финала. Музетти борется с Мизоличем, Рублев сыграет со Зверевым, Рууд – с Офнером

Теги результаты ATP SkiStar Swedish Open Теннис

Андрей Рублев сыграет с Александром Зверевым в четвертьфинале в Баштаде.

Каспер Рууд встретится с Себастьяном Офнером.

Сетка турнира здесь.

Nordea Open

Баштад, Швеция

17 – 23 июля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Александр Зверев (Германия) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
21 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Себастьян Офнер (Австрия)
Дата проведения
21 июля, 13.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Филип Мизолич (Австрия)
1:1
Дата проведения
21 июля, 12.10
Онлайн матча

 

Федерико Кория (Аргентина) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
21 июля, 16.30
Онлайн матча

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1 комментарий

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S.Graf
Финалист 50К, победитель 85К п/ф 30К евро.
минус налоги. а они в Швеции чуть ли не самые высокие в мире.
без конверта (если он есть) затраты на команду не отбить
тяжела и неказиста
жизнь простого .... теннисиста))
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