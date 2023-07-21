Баштад (ATP). 1/4 финала. Музетти борется с Мизоличем, Рублев сыграет со Зверевым, Рууд – с Офнером
Андрей Рублев сыграет с Александром Зверевым в четвертьфинале в Баштаде.
Каспер Рууд встретится с Себастьяном Офнером.
Сетка турнира здесь.
Nordea Open
Баштад, Швеция
17 – 23 июля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Открытые корты, грунт
1/4 финала
- Дата проведения
- 21 июля, 15.00
- Дата проведения
- 21 июля, 13.30
- Дата проведения
- 21 июля, 12.10
- Дата проведения
- 21 июля, 16.30
минус налоги. а они в Швеции чуть ли не самые высокие в мире.
без конверта (если он есть) затраты на команду не отбить
тяжела и неказиста
жизнь простого .... теннисиста))