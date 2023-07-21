Баштад (ATP). 1/4 финала. Музетти борется с Мизоличем, Рублев сыграет со Зверевым, Рууд – с Офнером

Андрей Рублев сыграет с Александром Зверевым в четвертьфинале в Баштаде.

Каспер Рууд встретится с Себастьяном Офнером.

Сетка турнира здесь.

Nordea Open

Баштад, Швеция

17 – 23 июля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

1/4 финала