Будапешт (WTA). Второй круг. Путинцева сыграет с Лю
Накануне Диана Шнайдер обыграла первую сеяную Бернарду Перу.
Сетка турнира здесь.
Hungarian Grand Prix
Будапешт, Венгрия
17 – 23 июля 2023
WTA 250
Призовой фонд – 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 20 июля, 03.00
- Дата проведения
- 20 июля, 03.00
- Дата проведения
- 19 июля, 16.30
- Дата проведения
- 19 июля, 15.00
- Дата проведения
- 20 июля, 03.00
- Дата проведения
- 20 июля, 03.00
- Дата проведения
- 19 июля, 14.30
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