Будапешт (WTA). Второй круг. Путинцева сыграет с Лю

Теги результаты WTA Hungarian Ladies Open Теннис

Накануне Диана Шнайдер обыграла первую сеяную Бернарду Перу.

Сетка турнира здесь.

Hungarian Grand Prix

Будапешт, Венгрия

17 – 23 июля 2023

WTA 250

Призовой фонд – 259 303 долларов

Открытые корты, грунт 

Второй круг

Анна Бондар (Венгрия) Элина Аванесян (Россия)
Дата проведения
20 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Диана Шнайдер (Россия) Maria Timofeeva
Дата проведения
20 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Клэр Лю (США) Юлия Путинцева (Казахстан)
Дата проведения
19 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Татьяна Мария (Германия) Фанни Штоллар (Венгрия)
Дата проведения
19 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Надя Подорошка (Аргентина) Анна Шискова (Чехия)
Дата проведения
20 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Катерина Байндль (Украина) Амарисса Тот (Венгрия)
Дата проведения
20 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) Тамара Корпач (Германия)
Дата проведения
19 июля, 14.30
Онлайн матча

 

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