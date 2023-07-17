Алькарас и Вондроушова сходили на ужин чемпионов «Уимблдона»

Карлос Алькарас и Маркета Вондроушова посетили ужин чемпионов «Уимблдона»-2023.

Испанец и чешка впервые победили на британском «Большом шлеме».

Фото: twitter.com/MailOnline

Алькарас сделал невозможное – обыграл Джоковича на «Уимблдоне». Как?

Вау, 42-я ракетка мира Вондроушова выиграла «Уимблдон». Как ей это удалось?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе