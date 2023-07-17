Алькарас и Вондроушова сходили на ужин чемпионов «Уимблдона»

Теги фото Уимблдон WTA Маркета Вондроушова Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас и Маркета Вондроушова посетили ужин чемпионов «Уимблдона»-2023.

Испанец и чешка впервые победили на британском «Большом шлеме».

 

Фото: twitter.com/MailOnline

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16 комментариев

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Kazanest
Алькарас красаУчеГ👍 Мавр в костюме.
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Furry
Вундик милая очень))
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Dym86
Гопник-южанин с неформалкой :)
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M a y h e M
А микстовикам и колясочникам накрыли в туалете наверное? Почему им ужен не положен? Они что, более худшие люди?
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Биллибоб
Карлоса срочно в барбершоп нужно отвезти)
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Сергей Киргизов
Каролс новый топ лет на10.
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Stas Salesov
Вондрушову с мейкапом не узнал бы, встретив так)
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Сергей Киргизов
Маркета супер но это не про тенис.
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Minsk Belarus
Ответ Двойка Бубнова
Вондроушова как ПТУшница на выпускном выглядит со своими наколками
- а что, профессор не приехал?
- нет, "доцент" Вондрушова приехала...
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zzzeeerrrooo
Ответ Eugenie Nation
Тем временем сектанты: "Противно даже смотреть как он прикасается к Ноле. Вообще в порту рыбу разгружать он бы вписался отменно"
прошлогодние победители смотрелись лучше )
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Yan D
Ответ zzzeeerrrooo
прошлогодние победители смотрелись лучше )
Прошлогодний то не зря рыдал на корте - прошлый год был в последний раз🤷‍♂️
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SaltyRose
Ответ Dym86
Гопник-южанин с неформалкой :)
По логике, должны подраться :))

Хоть одна неформалка в туре, у парней вот есть Кириос.
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SaltyRose
Ответ Furry
Вундик милая очень))
Образ в духе панк-балерина :))
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