Алькарас и Вондроушова сходили на ужин чемпионов «Уимблдона»
Карлос Алькарас и Маркета Вондроушова посетили ужин чемпионов «Уимблдона»-2023.
Испанец и чешка впервые победили на британском «Большом шлеме».
Фото: twitter.com/MailOnline
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- нет, "доцент" Вондрушова приехала...
Хоть одна неформалка в туре, у парней вот есть Кириос.