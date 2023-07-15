Вондроушова о том, что ее тренер обещал набить татуировку, если она выиграет «Большой шлем»: «Думаю, я выберу за него. Может, мы даже сделаем одинаковые»

Теги Уимблдон WTA Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушова рассказала, какую татуировку сделает ее тренер в честь ее победы на «Уимблдоне».

На одной из пресс-конференций чешка сказала, что ее тренер пообещал набить татуировку, если она выиграет «Большой шлем».

«Думаю, я выберу за него. Может, мы даже сделаем одинаковые. Перед турниром он сказал, что сделает татуировку, если я выиграю, и я выиграла. Надеюсь, он не съедет с темы. Думаю, я просто его заставлю (улыбается). Так что посмотрим.

Надеюсь, сделаем все здесь».

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1 комментарий

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Vale1
Попал тренер)))
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