Вондроушова о том, что ее тренер обещал набить татуировку, если она выиграет «Большой шлем»: «Думаю, я выберу за него. Может, мы даже сделаем одинаковые»

Маркета Вондроушова рассказала, какую татуировку сделает ее тренер в честь ее победы на «Уимблдоне».

На одной из пресс-конференций чешка сказала, что ее тренер пообещал набить татуировку, если она выиграет «Большой шлем».

«Думаю, я выберу за него. Может, мы даже сделаем одинаковые. Перед турниром он сказал, что сделает татуировку, если я выиграю, и я выиграла. Надеюсь, он не съедет с темы. Думаю, я просто его заставлю (улыбается). Так что посмотрим.

Надеюсь, сделаем все здесь».

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