Вондроушова после победы на «Уимблдоне»: «Завтра у нас с мужем первая годовщина свадьбы, так что все прекрасно»

Теги Уимблдон WTA Онс Жабер Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушова выступила с речью на церемонии награждения «Уимблдона».

В финале она обыграла Онс Жабер 6:4, 6:4.

«Я не знаю, что происходит.

Онс, поздравляю. Ты так нас всех вдохновляешь, и я надеюсь, что однажды ты здесь победишь. Ты такой прекрасный человек.

После всего, что я пережила – в прошлом году я ходила в гипсе, – это просто невероятно. Теннис бывает безумным. Возвращаться всегда непросто, ты не знаешь, чего ожидать. Я надеялась, что смогу вернуться на этот уровень. И теперь происходят такие вещи.

Хочу сказать спасибо своей команде. Моя сестра там плачет. Завтра у нас с мужем первая годовщина свадьбы, так что все прекрасно», – сказала Вондроушова на церемонии награждения.

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14 комментариев

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Sincere
но у мужа внешность, как будто у него скорее годовщина выпуска из детского сада, чем свадьбы😂😂
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Maratik1982
Подарит мужу 3 мульта баксов), неплохо на годовщину!!
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ivan 07
Не хило под этот праздник заработала. Завтра пусть целый день муж ее носит на руках.
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Dikki Shelton
Хороший подарок себе и мужу на годовщину свадьбы☺ Хорошая теннисистка. Всех ей благ.
+4
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Fruscol
Ответ Sincere
но у мужа внешность, как будто у него скорее годовщина выпуска из детского сада, чем свадьбы😂😂
ему 26, он на 2 года старше
+2
0
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Леген Дарно
Ответ Sincere
но у мужа внешность, как будто у него скорее годовщина выпуска из детского сада, чем свадьбы😂😂
Не завидуй. Или покажи своего дя тла
+4
-3
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Дмитрий Воронцов
Можно сделать традицией каждый год) Надеюсь, этот титул станет для Вондроушовой отправной точкой. Очень сильная теннисистка, но ее сильно штормит.
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Кавабунга Шреддоголовый
Там тренер наколку обещал набить. Надо напомнить ему)))
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Malik
Молодец Маркета!!! Давно верил и ждал успеха!!!
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Додик Аксель
Преподнесла подарок себе, мужу, всей родне и болельщикам. Женский теннис непредсказуем и итог этого Уима наглядный пример. Для Маркеты и её болельщиков приятная неожиданность.
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MURA
Ответ Sincere
но у мужа внешность, как будто у него скорее годовщина выпуска из детского сада, чем свадьбы😂😂
Если говорить о внешности этой пары в целом, то это тот случай когда Вондроушова это муж, а он - жена.
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arriva
Ответ Sincere
но у мужа внешность, как будто у него скорее годовщина выпуска из детского сада, чем свадьбы😂😂
С языка снял))
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Mikas7
Ответ gnom_au
Супруг присутствовал на финале. Отпустили таки с работы. Несколько раз его показали.
он спарринг партнёр жены по теннису
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