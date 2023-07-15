Вондроушова после победы на «Уимблдоне»: «Завтра у нас с мужем первая годовщина свадьбы, так что все прекрасно»

Маркета Вондроушова выступила с речью на церемонии награждения «Уимблдона».

В финале она обыграла Онс Жабер 6:4, 6:4.

«Я не знаю, что происходит.

Онс, поздравляю. Ты так нас всех вдохновляешь, и я надеюсь, что однажды ты здесь победишь. Ты такой прекрасный человек.

После всего, что я пережила – в прошлом году я ходила в гипсе, – это просто невероятно. Теннис бывает безумным. Возвращаться всегда непросто, ты не знаешь, чего ожидать. Я надеялась, что смогу вернуться на этот уровень. И теперь происходят такие вещи.

Хочу сказать спасибо своей команде. Моя сестра там плачет. Завтра у нас с мужем первая годовщина свадьбы, так что все прекрасно», – сказала Вондроушова на церемонии награждения.

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