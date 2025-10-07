37-летняя Зигемунд за 3 часа обыграла Андрееву и впервые в сезоне вышла в 1/8 финала тысячника
Лаура Зигемунд обыграла Мирру Андрееву во втором круге тысячника в Ухане.
Игра закончилась со счетом 6:7(4), 6:3, 6:3. Матч длился 3 часа и 2 минуты.
37-летняя немка впервые в сезоне вышла в 1/8 тысячника.
Для Зигемунд это 13-я победа над игроком топ-10 в карьере и шестая над топ-5.
В следующем раунде 57-я ракетка мира поборется с Магдаленой Фрех или Каролиной Муховой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
