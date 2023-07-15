Вондроушова о победе на «Уимблдоне»: «Это кажется невозможным – я ведь и раньше на траве хорошо не выступала»

Маркета Вондроушова прокомментировала то, что год назад была в гипсе после операции на запястье. На пресс-конференции у нее спросили, верила ли она, что сможет вернуться на топ-уровень.

– Да, ровно год назад я ходила с гипсом. Это было невозможно. Я смотрела, как моя подруга играла здесь в квалификации. И я просто приехала туристом.

Да, когда я возвращалась, то не знала, смогу ли снова играть на прежнем уровне. Это кажется невозможным – я ведь и раньше на траве хорошо не выступала. Из четырех «Шлемов» выиграть именно этот – для меня самый невозможный вариант. Я об этом даже не думала. Я приехала сюда, думая, что надо постараться выиграть пару матчей. И потом случается такое. Безумие.

– Ваш муж в боксе был очень спокоен, не проявлял особых эмоций. Это суеверие? Он часто прикладывал руку к подбородку.

– Он все время такой (улыбается). Но когда я дошла до бокса, он плакал. И потом он тоже много плакал. Кажется, впервые за восемь лет я увидела его эмоции (смех). Кажется, в день свадьбы он тоже плакал, но больше ни разу за восемь лет. Вот так.

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