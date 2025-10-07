204-я ракетка мира Вашеро впервые вышел в четвертьфинал на уровне ATP

204-я ракетка мира Валентин Вашеро вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

Он прошел 31-ю ракетку мира Тэллона Грикспора – 4:6, 7:6(1), 6:4.

Вашеро впервые вышел в 1/4 на уровне ATP. Кроме того, он стал первым представителем Монако, вышедшим в четвертьфинал «Мастерса».

Монегаск одержал пятую победу над топ-50 в карьере и третью на «Мастерсе» в Шанхае. Ранее в Китае он обыграл №17 Александра Бублика и №23 Томаша Махача .

В живом рейтинге он поднялся на 130-ю строчку.

Дальше Вашеро поборется с Хольгером Руне .