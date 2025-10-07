  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович после победы над Муньяром: «Физически было очень тяжело. К счастью, у меня лучшая поддержка в мире 🫶🏼. Я люблю Шанхай»
4

Джокович после победы над Муньяром: «Физически было очень тяжело. К счастью, у меня лучшая поддержка в мире 🫶🏼. Я люблю Шанхай»

Новак Джокович прокомментировал победу в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае.

Он победил Хауме Муньяра – 6:3, 5:7, 6:2. По ходу игры Джокович испытывал различные физические проблемы.

«Сложный день на корте. Физически было очень тяжело. К счастью, у меня есть лучшая поддержка в мире 🫶🏼. Я люблю Шанхай», – написал серб в соцсети.

Ранее сообщалось, что Джокович чувствует себя плохо и не будет проводить пресс-конференцию. Врачи рекомендовали ему отдохнуть и восстановиться перед следующим матчем.

Джоковича трижды вырвало на корте – а он побеждает

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @DjokerNole
logoATP
logoХауме Муньяр
logoНовак Джокович
logoShanghai Rolex Masters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Сафин опубликовал подборку фото из Китая
3 минуты назадФото
204-я ракетка мира Вашеро впервые вышел в четвертьфинал на уровне ATP
348 минут назад
Шанхай (ATP). Джокович, Руне, Бергс вышли в 1/4 финала, Грикспор выбыл
376сегодня, 16:47
37-летняя Зигемунд за 3 часа обыграла Андрееву и впервые в сезоне вышла в 1/8 финала тысячника
21сегодня, 15:57
Ухань (WTA). Мирра Андреева уступила Зигемунд, Швентек вышла в 3-й круг
162сегодня, 15:50
Андреева после двойной ошибки в матче с Зигемунд: «###### этот теннис ######!»
39сегодня, 15:07
38-летний Джокович – самый возрастной игрок, вышедший в четвертьфинал «Мастерса». Он побил рекорд Федерера
26сегодня, 14:18
Агент Федерера в ответ на вопрос, кричит ли Роджер во время ссор: «Он повышает голос, но чаще просто сдерживает эмоции»
2сегодня, 13:42
Джокович взял медицинский тайм-аут в матче с Муньяром из-за проблем с голеностопом
9сегодня, 12:09Фото
Ухань (WTA). Самсонова, Осака, Носкова вышли во 2-й круг, В. Кудерметова, Калинская, Захарова, Наварро выбыли, Радукану, Остапенко снялись
120сегодня, 11:13
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото