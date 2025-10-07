Джокович после победы над Муньяром: «Физически было очень тяжело. К счастью, у меня лучшая поддержка в мире 🫶🏼. Я люблю Шанхай»

Новак Джокович прокомментировал победу в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае.

Он победил Хауме Муньяра – 6:3, 5:7, 6:2. По ходу игры Джокович испытывал различные физические проблемы.

«Сложный день на корте. Физически было очень тяжело. К счастью, у меня есть лучшая поддержка в мире 🫶🏼. Я люблю Шанхай», – написал серб в соцсети.

Ранее сообщалось, что Джокович чувствует себя плохо и не будет проводить пресс-конференцию. Врачи рекомендовали ему отдохнуть и восстановиться перед следующим матчем.

Джоковича трижды вырвало на корте – а он побеждает