1

Дрэйпер будет работать с бывшим тренером Маррея и Димитрова

Восьмая ракетка мира Джек Дрэйпер начал сотрудничество с Джейми Дельгадо.

В конце сентября Дельгадо расстался с Григором Димитровым, с которым сотрудничал с 2022 года.

С 2016 по 2021 год британский специалист тренировал Энди Маррея. Под его руководством Маррей впервые вышел в финал «Ролан Гаррос» и второй раз победил на «Уимблдоне».

Напомним, Дрэйпер досрочно завершил сезон из-за травмы руки.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: thetimes.com
