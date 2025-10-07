Дрэйпер будет работать с бывшим тренером Маррея и Димитрова
Восьмая ракетка мира Джек Дрэйпер начал сотрудничество с Джейми Дельгадо.
В конце сентября Дельгадо расстался с Григором Димитровым, с которым сотрудничал с 2022 года.
С 2016 по 2021 год британский специалист тренировал Энди Маррея. Под его руководством Маррей впервые вышел в финал «Ролан Гаррос» и второй раз победил на «Уимблдоне».
Напомним, Дрэйпер досрочно завершил сезон из-за травмы руки.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: thetimes.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости