Швентек – Вондроушовой: «Просто покажи нам татуировку своего тренера! 🤣»

Ига Швентек поздравила Маркету Вондроушовой с победой в финале «Уимблдона».

Чешка обыграла Онс Жабер 6:4, 6:4 и взяла первый «Большой шлем» в карьере.

«Изумительный турнир, Маркета! Поздравляю 👏🏼👏🏼👏🏼☺️.

Твоя стойкость и способность возвращаться после травм очень вдохновляют. Просто покажи нам татуировку своего тренера! 🤣», – написала Швентек в твиттере.

На одной из пресс-конференций Вондроушова сказала, что ее тренер пообещал набить татуировку, если она выиграет «Большой шлем».

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